ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が5日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ランジェリーや水着での動画を投稿した。

「大好きなピンク 何色が似合うかな？」とファンに呼びかけ、ピンクのランジェリー姿で踊る動画をアップ。くびれのある腰を左右に振りながら、さまざまな表情も見せた。

また、別の動画ではアニメ「魔法少女にあこがれて」に登場するキャラクター「阿良河キウィ／レオパルト」のコスプレを披露。布面積の少ない黒ひもビキニ姿でポーズをとった。

さらに「祝 防音室（引っ越しました）3ヶ月ぶりに水着ピアノ載せてみます」と、アニマル柄のバンドゥ水着姿でポール・モーリアの「恋はみずいろ」をひく動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「美ゅーてぃふる」「美しいマダム」「エロ可愛い」「揺れる揺れる揺れる」「ダイナマイトボディ」「プルンプルンで最高」「たまらないプロポーション」「こ、こぼれそう」「素晴らしい演奏」「音色が繊細で素敵すぎる」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。今月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。