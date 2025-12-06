元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーランドを訪れた様子を投稿した。

「happy holiday」と題し、大きなリボンがデザインされた白のシャツに、赤を貴重としたチェックのミニワンピース。黒のロングブーツを履き、巻き髪ロングヘアにはミニーマウスの付け耳もコーディネートしたショットを公開した。

また、チュロスをほおばったり、コートを着用する姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「ディズニーカチューシャ凄くお似合い」「超絶可愛い」「美しく綺麗でcharming」「可愛らしい衣装」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。