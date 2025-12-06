ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

衝撃的なデザインの白いビキニ水着姿でバスダブにつかったり、シャワーを浴びるショットを公開。肩ひもを左右に広げると、さらに白肌98センチの胸元が露出された。

ファンやフォロワーからも「肌が綺麗」「スタイル抜群」「ドキドキ クラクラ」「その美は反則」「大人の魅力が凄すぎる」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。今月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。