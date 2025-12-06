なにわ男子、視聴者案から“推し企画”発表 西畑大吾＆大西流星は「カラオケ」、道枝駿佑は「30分ライブ」に興味
7人組グループ・なにわ男子が出演する、6日放送のテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜 後3：30）では、「地元愛を見せてみい！Aぇ! group ＆ AmBitiousと関西愛チームバトル！」を届ける。放送終了直後からはTELASA（テラサ）にて特別企画「視聴者から届いた企画を読んでみよう」の配信をスタートする。
【番組カット】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎
現在、番組ホームページ、公式Xでは「なにわ男子にやってほしい企画」を募集中。今回は、そんな視聴者から寄せられた「やってほしい企画」の中から、未来のヒット企画を探すTELASAオリジナルの特別企画を実施する。
なにわ男子のメンバーたちが寄せられた企画案を見ながらざっくばらんにトーク。「ダンス・歌」「ファッション」「コスプレ」「運動」「クイズ・勉強」「料理」「演技」「恋愛」「その他」とジャンル分けされた企画案の中から、気になったものをピックアップしていく。最終的にはメンバー1人ずつが“推し企画”を発表。実現したあかつきには、その企画をプロデュースする、という大役を担うことに…。
さっそく西畑大吾が選んだのは、「なにわ男子をカラオケ部屋に閉じ込める」というもの。7人をカラオケ部屋に閉じ込め、どんな曲をセレクトし、盛り上がるのかをモニタリングする企画に、メンバーも「いいね」と賛同。大西流星から、「どうせカラオケでロケするなら、もう1本くらいカラオケの企画があるといい」というスタッフ目線の発言が飛び出すと、大橋和也から採点で100点を目指すという企画も挙げられ…。
道枝駿佑は「30分間のなにわ男子ライブ企画」をピックアップ。以前から「番組でライブ企画をやりたい」と熱望していた道枝は、思い描くライブ企画をプレゼンし、メンバーからも好感触（!?）。藤原丈一郎は、自身の名前が多く挙がっていた「ファッション」企画に着目。メンバーが藤原の私服をプロデュースする企画や「ダサいイメージ」の藤原をイメチェンする企画などが寄せられており、藤原も思わず興味を示す。
さらに長尾謙杜からはゲーム企画、高橋恭平からは衝撃的なコスプレの企画も。思いの外多かったという「コスプレ企画」からは、面白そうなものも続々挙げられていく。ほかにも、さまざまな型破り企画や実現不可能そうな企画が。果たして、どんな企画をピックアップし、プロデュースすることになるのか。
【番組カット】カワイイ！大爆笑する道枝駿佑＆藤原丈一郎
現在、番組ホームページ、公式Xでは「なにわ男子にやってほしい企画」を募集中。今回は、そんな視聴者から寄せられた「やってほしい企画」の中から、未来のヒット企画を探すTELASAオリジナルの特別企画を実施する。
さっそく西畑大吾が選んだのは、「なにわ男子をカラオケ部屋に閉じ込める」というもの。7人をカラオケ部屋に閉じ込め、どんな曲をセレクトし、盛り上がるのかをモニタリングする企画に、メンバーも「いいね」と賛同。大西流星から、「どうせカラオケでロケするなら、もう1本くらいカラオケの企画があるといい」というスタッフ目線の発言が飛び出すと、大橋和也から採点で100点を目指すという企画も挙げられ…。
道枝駿佑は「30分間のなにわ男子ライブ企画」をピックアップ。以前から「番組でライブ企画をやりたい」と熱望していた道枝は、思い描くライブ企画をプレゼンし、メンバーからも好感触（!?）。藤原丈一郎は、自身の名前が多く挙がっていた「ファッション」企画に着目。メンバーが藤原の私服をプロデュースする企画や「ダサいイメージ」の藤原をイメチェンする企画などが寄せられており、藤原も思わず興味を示す。
さらに長尾謙杜からはゲーム企画、高橋恭平からは衝撃的なコスプレの企画も。思いの外多かったという「コスプレ企画」からは、面白そうなものも続々挙げられていく。ほかにも、さまざまな型破り企画や実現不可能そうな企画が。果たして、どんな企画をピックアップし、プロデュースすることになるのか。