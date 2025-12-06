「九死に一生」制御失った車が対向車線に飛び出しトラックに激突　荷台上げたまま走行のダンプカーは柱に衝突　トルコ

トルコで、走行中の車が対向車線に飛び出しトラックに突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。車は大破したが、命に別条はなかったという。別の場所では荷台を上げたままのダンプカーが柱に衝突し、横転する事故も発生している。

制御失った車が対向車に激突

トルコで撮影されたのは、思わず息をのむ事故の瞬間だ。

1台の白い車が突然コントロールを失い、中央分離帯を乗り越えると、そのまま対向車線のトラックに激突した。

その衝撃で車は大破し、タイヤが転がる様子も確認できる。

地元メディアによると、事故を起こした車は追い越しを試みた際、ハンドル操作がきかなくなり衝突したという。この事故で6人がケガをしたが、いずれも命に別条はなかった。

ダンプが荷台上げたまま走行…柱を倒し横転

一方、同じくトルコで撮影されたのは、荷台を上げた状態のダンプカーの姿だ。

ダンプカーは荷台部分が柱にひっかかると、柱を根元からなぎ倒し、横転した。

地元メディアによると、ダンプカーの荷台が上がってしまった原因はわかっていないという。

運転手は軽い擦り傷を負ったものの、命に別条はなかった。

（「イット！」 12月3日放送より）