モデル、女優の藤澤恵麻（42）が5日、インスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開した。

「ヘアカットしました。久しぶりに前髪を作ってみたら、なんだか気分もリフレッシュ。くせ毛を生かしたスタイリングにセットしてもらいました」とつづり、新ヘアスタイルを公開。ハッシュタグで「#藤澤恵麻 #ema #ヘアカット #ヘアスタイル #ボブ #前髪」と続けた。

この投稿に対し「エマさんがめちゃくちゃ幸せそうで、私はうれしいです。よかったよかった。これからもその笑顔を見たいし大事にしてくださいね」「すてきです」「かわいらしい 別人みたい」などと書き込まれていた。

香川県高松市出身の藤澤は高松高を経て上智大経済学部に進学。在学中の2001年に「non−no」モデルオーディションでグランプリを受賞し、同誌専属モデルとしてデビュー。テレビCMにも出演。03年から芸能事務所に所属。初挑戦となったNHK連続テレビ小説「天花」のオーディションを見事突破し、ヒロインに大抜てき。女優としてもデビューした。演技未経験のヒロインの起用は数少ない事例だった。その後、19年8月には、朝の連ドラ第100作「なつぞら」に11人目の歴代朝ドラヒロインとして出演した。

05年に大学を卒業。私生活では17年7月に一般男性との婚約を発表し、2女児に恵まれた。