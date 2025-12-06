『うちの弟どもがすみません』アニメ化で2026年放送 PV解禁で出演は大空直美、増田俊樹
漫画『うちの弟どもがすみません』がテレビアニメ化され、2026年に放送されることが決定した。。あわせてティザービジュアルやティザーPV、キャスト情報、メインスタッフなどが公開。成田糸役は大空直美、成田源役は増田俊樹が担当する。
【動画】声も聞ける！公開された『うちの弟どもがすみません』アニメ映像
同作は、別冊マーガレットにて連載中のコミックス累計280万部を突破する人気作。大好きなお母さんと新しいお父さんとの穏やかな生活に憧れる女子高生・糸を待っていたのは、超イケメンだけどクセ強な4人の弟たちだった。こんな新生活聞いてない！と戸惑いつつも、お父さんの転勤でいきなり姉弟5人での同居生活がスタートするというストーリー。2024年に俳優の畑芽育が主演、HiHi Jetsの作間龍斗と共演した実写映画が公開された。
■成田糸：大空直美コメント
この度、成田糸役で出演させていただくことになり、とても嬉しく幸せな気持ちです。新しい家族を大切にしようと、歩み寄ったり、戸惑ったりしながらも、まっすぐな想いを胸に前向きに頑張る糸ちゃん。いつも周りのみんなのことを気にかけて、家族への想いに溢れる優しい糸ちゃん。原作を読ませていただき、そんな彼女の心の温かさを、尊敬と愛おしく思う気持ちで見つめていました。そんな頑張り屋さんの糸ちゃんの目線から、個性豊かな弟たちとの暮らしの中で過ごす景色を、視聴者の皆さんにお届けできたら、と思っています。アニメになった成田家も、どうぞ見守っていただければ幸いです！
■成田源：増田俊樹コメント
アニメで成田源役を演じさせていただきます、増田俊樹です。原作を読んで感じた、二人の関係をアニメでも、時にコミカルに、時に温かく表現できたらいいなと、毎話収録に臨んでいます。兄弟たちがほんと、兄弟そのものでして、原作そのまんまなんじゃないかと思うくらいの兄弟です。特に糸役、大空直美さんは糸そのまんまです。目が離せないというか、常に一生懸命です。そんなアニメ成田家も、これからよろしくお願いいたします。
■スタッフ
監督：難波日登志
シリーズ構成：清水 恵
キャラクターデザイン：平岩 栞・福島陽子
美術デザイン：大久保知江
プロップデザイン：赤石沢貴士
色彩設計：山崎朋子
撮影監督：石川直樹
編集：定松 剛
音楽：吟(BUSTED ROSE)
音響監督：本山 哲
音響制作：INSPIONエッジ
制作：Lay-duce
■キャスト
成田糸：大空直美
成田源：増田俊樹
