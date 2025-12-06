代替チョコレートはカカオ不足の救世主？製造メーカーに聞いた開発の経緯とチョコレートとの気になる違い

カカオ不足で上がっているチョコレートの価格。そんな中、カカオを使用しない“チョコレート風のお菓子”に注目が高まっている。

カカオに代わる原料を使用していることから、「代替チョコレート」とも呼ばれているこれらの商品。実は、カカオ不足の“救世主”になると期待されているという。

これまでのチョコレートと何が違う？そんな代替チョコレートについて気になることを、実際に商品を製造・販売している不二製油株式会社の開発担当者、石渡暁之さんに聞いた。

続くカカオの歴史的高騰と供給不足

なぜチョコレートの価格が高騰しているのか。きっかけはガーナやコートジボワールなど、カカオの主な産地が気候変動の影響を受け、これまでにない甚大な不作に見舞われたことだという。これによりカカオの歴史的な価格高騰が生じ、カカオショックと呼ばれる事態にまでなっている。

「国際的な統計によると、24年まで3年連続でカカオの供給不足が続いていました。このような状況が続くと、仕入れなどのコストがかかり、さらなる値上がりなどが懸念されています」

また、カカオの供給不足はチョコレート価格の不安定だけでなく、生産者の収入の不安定にも直結すると、石渡さんは話す。

「チョコレート価格の変動は、カカオ農家にとってもいいことではありません。価格が上がれば消費者が買いづらくなり、商品が余るようになってしまいますよね。

このような変動の波が大きいと、カカオ農家も安定した収入が得られなくなってしまうのです」

農家の収入安定を図るために

そんな状況の改善を考えて生まれたのが、「代替チョコレート」だ。

石渡さんによると、将来的に“カカオの需給バランスを保つ”ことが期待されている。消費者にまで広がれば、産地の農家を救うことにもつながるという。

「カカオ不足に対応した商品は、安定供給に向けた“調整弁”の機能を果たしてくれます。

需給の安定を図るためにも、チョコレートの代わりとなる商品が市場に受け入れられ、定着している状態が望ましいです。

弊社を始め、いろいろな企業が商品をどんどん市場に出し、調整弁としての役割を担っていければと思います」

広まるカギは原料と製造コスト？

最近は一部のコンビニやスーパーなどでも代替チョコレートが販売されるようになった。カカオの代わりに“ヒマワリの種”や“ゴボウ”などを原料としているものがある。

不二製油でも2025年、カカオ由来の原料を全く使用しない「アノザM」を発売。業務用として、全国の洋菓子店などで使われている。

しかし、今はまだ代替チョコレートは一般的なチョコレートに比べて見る機会が少ない。“新しい選択肢”として消費者から選ばれるようになるには、“手に入りやすさ”という面も重要となる。

そのためには、「原料の安定調達や製造コストをなるべく抑える必要があります」と石渡さんは言う。

「一般的に、商品の価格には製造コストが影響します。原料を加工する工程が少ないほど、余分なコストを削減でき、最終的に消費者が手に取りやすい価格で販売できるようになります。

また、カカオの代わりに使う原料選びも大切です。弊社のアノザMは、エンドウ豆とキャロブ豆が原料です。国際的に流通しているものなので、割と手に入りやすいのが強みです」

代替チョコの気になることを聞いてみた

代替チョコレートの開発経緯は分かった。では具体的にどんなものなのだろうか？気になることを石渡さんに聞いた。

１）成分の違いは？

まずは含まれている成分の違いについて。

チョコレートの原料カカオには、カフェインが含まれている。眠気を抑え、意欲を増進させる効果がある成分だ。一方、代替チョコレートは「カフェインレス」をうたう商品もある。

石渡さんによると、カフェインが含まれているかどうかが違いの一つとのこと。代替チョコレートは「カフェインが気になる人は安心して食べられます」という。

「原料によってはカフェインが含まれていないものもあります。弊社のアノザMも含まれておりません。不眠症の方などにはお勧めできると考えております」

一方で、カカオの有益的な成分として知られる「カカオポリフェノール」は入っていないとのことだ。

２）たくさん食べても大丈夫？

チョコレートといえば「甘いもの」というイメージが強い。ダイエット中の人だとカロリーや糖分を気にして、控えている人もいるだろう。

その点、代替チョコレートは気にせずたくさん食べても大丈夫なのだろうか。

「カロリーや糖分、脂質などは、チョコレートと大きな違いはありません。たくさん食べてもいいかと言われますと、チョコレートと同様に適量にした方がいいというのが実際のところです」と石渡さん。

また、チョコレートは消化器官が発達していない子供には与えない方がよいと聞く。代替チョコレートはどうかというと、「これも一般のチョコレートと同じように扱ってほしい」とのこと。

今後、手に取る機会も増えそうな代替チョコレート。カカオが抱えている課題にも思いを寄せつつ、一度試してみてはどうだろうか。