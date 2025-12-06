Snow Man岩本照、今年も『SASUKE甲子園』出演 レベルの高さに驚き「自宅にセットを作るのが当たり前」
TBSの大型特番「SASUKE」。2023年に誕生した高校生対象の「SASUKE甲子園」が今年も開催され、BS-TBSで12月13日午後9時から放送される。Snow Manの岩本照も去年に続きスタジオで応援し、高校生たちのパフォーマンスを見てのリアルな感想を届ける。
「SASUKE甲子園」は、同じ学校の高校生3人が1チームとなり、ステージごとに“SASUKE能力”を競う。優勝校には、SASUKE第43回大会（12月24日・25日よ
る午後6時、地上波TBS系列で2夜連続放送）の出場権が優勝チーム3人全員に与えられる。書類選考・オーディションで選ばれた高校が、SASUKE本戦出場を目指す。
出場校は以下の8校。
◆麻布学園麻布高等学校 （東京）
◆石川県立加賀高等学校
◆東京都立小石川中等教育学校
◆大阪府立住吉高等学校
◆精華学園高等学校 清水校 （静岡）
◆大阪星光学院高等学校
◆青森県立浪岡高等学校
◆立教新座高等学校（埼玉）
■Snow Man岩本照コメント
高校生のレベルはめちゃめちゃ高いと思います。SASUKE甲子園に出るために声をかけて仲間を誘って打ち込んで、というのが自分ができなかった青春なので、本当に素晴らしい時代だなと思いました。
自宅にセットを作るのが当たり前になってきているのが、僕は知らない世界だったので（笑）、それが今の高校生は普通なんだというのはビックリしました。チームで相談し合いながら、それぞれの得意・不得意を補い合いながら、というのはSASUKE甲子園の良さなのかなと。そこは注目して見てほしいですね。
