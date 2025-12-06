元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。茨城・つくば市での様子を投稿した。

「JAXA筑波宇宙センターに行った思い出を」と記し、「宇宙飛行士養成棟や『きぼう』運用管制室を見学してきました！ 先日H3ロケット7号機の打ち上げを番組で観てから、ロケットや宇宙に興味を持ちすぐに見学予約を取りました！ ロマンが詰まった宇宙の世界は魅力いっぱいですね おうちに帰ってからは宇宙兄弟をみて宇宙づくしな1日でした」とつづった。

今月2日が「日本人宇宙飛行記念日」だったことも伝え、ロケットの前や、宇宙服の顔だしモニュメントで撮影した写真などもアップした。

また、別の投稿では「駆け込みで紅葉めぐりin茨城 ドライブ中に母がみつけてくれた銀杏スポットです」と敷き詰められた“黄色いじゅうたん”の上にしゃがみこみ、イチョウの葉と一緒に笑顔ショットを披露。白のシャツにスタイルの良さが際立つデニム私服姿も公開した。「葉っぱちゃんなので葉を愛でることを大切にしていきたいです」と締めた。

ファンやフォロワーからも「脚長っ！」「ウエスト細すぎ」「ぷりちぃ度まーっくす」「なんだこの可愛さは」「めちゃくちゃ可愛いいいいいい」「笑顔可愛すぎる」「あざとかわいい」「癒やされます」「ポーズとアングルが完璧」「最高の絵ですね」「ウエザー初の女性宇宙飛行士になって欲しい」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。