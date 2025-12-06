ベタベタとくっついてくる弟を優しく受け入れるお兄ちゃんワンコ。その光景はイチャイチャする恋人のようで…？可愛いふたりの姿は話題を集め、投稿は35万回再生を突破。「存在が尊い…」「わたしも甘えたい」「可愛いが過ぎる♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男の子とソファで転がる大型犬→もはや恋人のように『イチャイチャする光景』】

男の子を優しく受け入れるワンコ

TikTokアカウント「komugi_724」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「こむぎ」くんと投稿主さんの息子さんの微笑ましい日常の一コマ。

ソファに寝そべる息子さんを前足で囲うようにして寄り添うこむぎくん。時おり激しく動く息子さんを優しく支えているのかもしれません。そんな甘々な様子には『ママにもしてほしいなぁ』と思わずつぶやいてしまうほど。

ふたりでママをチラ見

こむぎくんのことが大好きな息子さんは、とにかく一緒にいられることが嬉しくて仕方のない模様。こむぎくんにこれでもかとくっつき、その表情は満足そうな笑顔だったとか。

何度もママを見る息子さんは『いいでしょ～！』とでも言っているかのよう…！横目でママをチラ見するこむぎくんも、何だか優越感に浸った得意気な表情だったとか。ママとしては複雑な気持ちになってしまいますね。

恋人のようにイチャイチャ♡

息子さんがどこを触っても優しく受け入れるこむぎくん。敏感な鼻先は触れられることを嫌がるワンコも多いのに、こむぎくんにそんな素振りは一切ありません。まさに相思相愛、しっかりと絆が結ばれているのでしょう。

それにしても、ふたりの姿はイチャイチャする恋人さながらだったとか。全身を使って甘える息子さんをドンと受け入れる懐の広いこむぎくん。そんなふたりの姿に『見ているだけで幸せ♡』そう思ったママなのでした。

この投稿にニンマリした人は多いようで「横目かわいいｗｗ」「なんて幸せそうな画だ」「ふたりの存在が尊い…！」などのコメントが寄せられました。ママが羨ましがる気持ちも分かりますね…！

TikTokアカウント「komugi_724」には、こむぎくんと妹犬ころもちゃん、そして息子さんの微笑ましい日常が紹介されています。癒しをもらいたい方はぜひチェックしてくださいね。

