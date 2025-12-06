新しい家に迎えられたばかりの頃、緊張から体を小さく縮こまらせていたという保護犬。しかし時間をかけて心の距離が縮まっていき、やがて“嘘のように変化した姿”を見せたといいます。

その歩みは反響を呼び、投稿は記事執筆時点で28万再生を突破。「幸せな日々を」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：施設から保護犬を引き取って1日後、怯えた表情を浮かべていて…2か月後の『嘘のように変化した光景』】

怯えていたルゥくん

TikTokアカウント「ruu_and_vi」に登場するのは、保護犬の「ルゥ」くん。迎えられて間もないこの日、ルゥくんはクレートの奥で小さく丸まり、固まったままこちらを見つめていたといいます。不安げな瞳からは、環境の変化に戸惑う様子が伝わってくるようです。

2日目になっても緊張は続き、上目遣いでこちらをうかがうような表情をみせていたとか。5日目になると、ルゥくんがクレートの中で伏せて休んでいる姿が。以前より落ち着いた雰囲気はあるものの、それでも不安げな表情は続いていたそう。

少しずつ見せ始めた“小さな変化”

1週間ほど経つと、ケージの入り口までそっと顔を出す場面も。まだ緊張の色は残っていたものの、クレートの外に少し興味が芽生えたような仕草に、ホッと胸をなでおろす思いです。3週間たった頃には、クレートから出てお部屋で寝ている様子が…。

そして2か月後には、飼い主さんが座っている足の上にあごを置き、安心しているような光景をみせてくれるまでに。不安と向き合い、慎重ながらも順応しようとしていくルゥくんの健気な姿に、思わず応援したくなってしまいます。

苦手と向き合い…

別の投稿では、ルゥくんが「苦手なもの」に向き合う様子が紹介されていました。ルゥくんは男の人の声や大きな音が苦手だといいます。恐らく過去の経験が影を落としているとのことで、不安が強くなってしまうそう。

それでも家族と過ごす日々の中で、2年後には強くなったんだとか。パパさんからの散歩のお誘いに、堂々とスルーを決め込むルゥくんにクスッと笑ってしまいます。時間と愛情が積み重なり、怯えた表情から安心して暮らす光景への変化は、まさに“嘘のような変化”。これからも末永く幸せでありますように…♡

投稿には「これから幸せなセカンドライフを送ってね♡」とのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ruu_and_vi」では、ルゥくんと同居犬ヴィくん＆投稿主さんの息子さんとの日常が多数投稿されています。ルゥくんの過去について触れられている投稿も。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ruu_and_vi」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。