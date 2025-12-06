W杯の組み分け結果、韓国メディアはこう見た…「死の組回避」「移動負担なし」の北中米W杯ロード

NBAの元スター選手シャキール・オニールの手によって、韓国サッカーのワールドカップ本大会への道が決まった。2026北中米W杯本大会を目指すサッカー韓国代表は、開催国の一つであるメキシコ、南アフリカ共和国（南ア）、欧州プレーオフ（PO）勝者（未定）とともにA組に入った。

韓国は12月6日午前2時（韓国時間）、米ワシントンD.C.のケネディ・センターで行われた2026FIFA北中米ワールドカップ組み合わせ抽選会で、メキシコがポット1として名前を挙げたA組に2番目に入った。

メキシコがポット1でA組に入った状況で、韓国はポット2の抽選で最初に呼ばれた。抽選者として登場した社キール・オニールが、“KOREA REPUBLIC”と書かれたバンドを広げながら読み上げた。

続いて、ポット3の最初の抽選でメジャーリーグを代表する強打者アーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）が南アフリカを引いた。この時点でA組には欧州勢が入っていなかったため、ポット4の抽選では必然的に欧州1カ国が含まれる。

NHLの元スター選手ウェイン・グレツキーが抽選を担当し、欧州POの Dを引いた。デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランドが属しており、来年3月のPOで勝ち上がった1チームが本大会のチケットを手にし、A組へ入ることになった。

死の組と長距離移動を避けられたことは肯定的に評価すべきだろう。北中米大会は出場国が32から48に拡大される初のワールドカップで。4チームずつ12組に分かれ、各組1〜2位と、3位のうち上位8チームが32強に進みノックアウト方式に入る。

ポット1にはFIFAランキング1位のスペインをはじめ、“ディフェンディング・チャンピオン”アルゼンチン（2位）、フランス（3位）、イングランド（4位）、ブラジル（5位）など上位ランクの強豪と、開催国（アメリカ・メキシコ・カナダ）が含まれた。当初から開催国が入っている組に入るのが最も戦いやすいという評価があったが、韓国はその通りメキシコと同組になった。

韓国はメキシコとのAマッチ通算成績で4勝3分8敗と劣勢だ。ワールドカップ本大会でも2度（1998フランス、2018ロシア）対戦し、いずれも敗れている。しかし今年9月、アメリカ遠征のAマッチで2-2と引き分けた。ポット1のトップティアと比べれば十分に勝機がある相手だ。なお、メキシコの現在のFIFAランキングは15位だ。

2018年W杯でもメキシコ代表と対戦した。​​​​​​

南アフリカも同様だろう。ポット3の中でFIFAランキングが最も低い61位。アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）を擁するノルウェー（29位）や、モハメド・サラーのエジプト（34位）を避けることができた。欧州PO のDも、イタリアが属するA、ポーランドやスウェーデンが属するBに比べれば負担は小さい。

さらにメキシコと同組になったことで、韓国のグループリーグ日程も確定し、移動距離の負担も大きくない。3試合すべてをメキシコ国内で戦う。

1試合目は来年6月12日、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・アクロンで欧州PO D勝者と対戦。2試合目は6月19日、同じ会場でメキシコと戦う。3試合目は6月25日、モンテレーのエスタディオBBVAへ移動し、南アフリカと対戦する。時差もなく、初戦・2戦目を同じ場所で行うため、チームの移動負担を最小化できる見通しである。

FIFAは各チームの詳細な日程などを12月7日午前2時、ワシントンD.C.で追加発表する。

組み合わせ抽選会に参加したホン・ミョンボ監督は、ベースキャンプ候補地およびグループリーグのスタジアムを視察した後、帰国する。

アメリカ・メキシコ・カナダの3カ国が共同開催する北中米ワールドカップは、来年6月12日、メキシコシティのエスタディオ・アステカで開幕戦（メキシコ対南アフリカ）が行われる。大会は7月20日まで、アメリカ11都市、カナダ2都市、メキシコ3都市の計16都市で開催される。アメリカで78試合、メキシコとカナダでそれぞれ13試合ずつ行われる。

一方、この日の組み合わせ抽選会は、ドイツ出身トップモデルのハイディ・クルムとハリウッドスターのケビン・ハートが司会を務めた。

抽選進行は元イングランド代表主将リオ・ファーディナンドが担当し、オニール、ジャッジ、グレツキー、NFLスターのトム・ブレイディら、アメリカ4大プロスポーツのスーパースターたちが抽選者として登場した。歌手ロビー・ウィリアムス、ニコール・シャージンガー、オペラ歌手アンドレア・ボチェッリの祝賀公演も行われた。

また開催国の首脳であるアメリカのドナルド・トランプ大統領、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領、カナダのマーク・カーニー首相らも一堂に会した。

FIFAのジャンニ・インファンティノ会長は、最近ノーベル平和賞受賞に失敗したトランプ大統領に“FIFA平和賞”を授与した。トランプ大統領は同席したメラニア夫人に感謝を伝え、「人生で最も大きな栄誉の一つだ」と語った。

◇韓国のグループリーグA組日程（時間未定）

1試合目：欧州PO D勝者（6月12日・グアダラハラ／エスタディオ・アクロン）

2試合目：メキシコ（6月19日・グアダラハラ／エスタディオ・アクロン）

3試合目：南アフリカ（6月25日・モンテレー／エスタディオBBVA）

◇2026北中米ワールドカップ組み合わせ結果

A組：メキシコ、南アフリカ、韓国、欧州PO D（デンマーク／北マケドニア／チェコ／アイルランド）

B組：カナダ、欧州PO A（イタリア／北アイルランド／ウェールズ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）、カタール、スイス

C組：ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド

D組：アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、欧州PO C（トルコ／ルーマニア／スロバキア／コソボ）

E組：ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル

F組：オランダ、日本、欧州PO B（ウクライナ／スウェーデン／ポーランド／アルバニア）、チュニジア

G組：ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド

H組：スペイン、カーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ

I組：フランス、セネガル、大陸間PO2（イラク／ボリビア／スリナム）、ノルウェー

J組：アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン

K組：ポルトガル、大陸間PO1（コンゴ民主共和国／ジャマイカ／ニューカレドニア）、ウズベキスタン、コロンビア

L組：イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ



