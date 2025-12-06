人は皆死ぬからこそ、死について語り合う…日本で増えている「デスカフェ」の意外な実態

話しづらいとされる「死」にまつわる話。それを敢えて語ることで、より「生き方」を見つめ直す︱そんな対話の場所が全国で増えている。

否定もアドバイスもしない

2人とも真剣に家族と向き合っていて、母から目を逸らしてしまった私は、少し情けなく感じた。

そうしているうちに、自分の番が回ってきた。

「正月に母から、認知症になる前に死にたいと言われて……。母が認知症になるのはまだまだ先だと思いますが、どう準備すればいいのかわからず、相談したくて来ました」

声に出してみると、数ヵ月間、胸に溜まっていたものが少し軽くなった気がした。

自己紹介が終わると、次は参加者の話について、共感したり、質問したりする時間が始まった。

自分自身が死についてどう感じているのか、どういう死に方を望むのか―そこから現在の悩みについて考えていくという流れらしい。しばらく話していて気づいたのは、誰も答えを出そうとはしなかったということだ。強い口調でアドバイスもしない。ただ、聞いて、うなずくだけ。これがデスカフェのルールらしい。

2時間ほどで会が終わり、各自そこで解散した。

まだ母とどう接すればいいか、答えは見つからなかったが、不思議と少し心が軽くなっていた。誰かに話せたということが思っていた以上に大きかったのかもしれない。

数日後、私は別のデスカフェに申し込んだ。今回は23区内の貸し切りカフェで開かれる会だ。主催者は看護師の女性。平日の夜、仕事を早めに切り上げて会場に向かった。

場所は駅から徒歩5分ほどの雑居ビルの2階にあるカフェスペース。この日のために貸し切られている。前回とは違い、おしゃれな雰囲気だ。

参加者は10名ほど。年齢層は60〜70代が中心のようだった。主催者の女性が穏やかな笑顔で迎えてくれる。

そして、グループに分かれて自己紹介が始まったが、前回とは打って変わり、自己紹介の後に、他の参加者が次々と質問を投げかけていく。千葉から来た70代の女性は、息子から遺産相続について相談されたそうだが、突然のことで不安があるという。それに対して、すでに遺言書を作成した70代後半の男性が注意するべきことなどを教えていた。

参加者が変わるとここまで雰囲気が変わるのか。座談会というよりは、情報交換の場だったが、ここまでカジュアルに死にまつわる話題を話せることが意外だった。

死と向き合うことでよりよく生きる

デスカフェを主催する人たちには、どういった背景があるのか。不定期でデスカフェを開いている、葬儀社「合同会社ザ・リライト」の代表・牧島灯里さんはケアの一環で始めたという。

「私は個人的な理由でデスカフェに関心を持ちました。母親が自死したことを30年以上知らされずに育って、自分の出産を機に親戚から話を聞いて初めて事実を知ったのです。

自死遺族会に行ったんですが、他の参加者と温度差を感じてしまいました。かといってフランクに話したいわけでもない。このことをきっかけに、ちょうどいい場所が必要だと感じ始めました。

デスカフェは答えを見つける場ではなく、死と向き合うきっかけを作る場なんです。親の介護に悩んでいる人、大切な人を亡くした人、自分の死について考えたい人……参加者の背景は様々です」

近年、デスカフェが日本で増えている背景には、核家族化の進行や病院死の増加、葬儀の簡素化など、死を取り巻く環境の大きな変化があるという。牧島さんはこう語る。

「元々、日本は死について語ることをタブー視する文化があります。それに加えて、大家族で暮らす世帯が減り、自宅で看取ることも減りました。死の過程を見る機会が少なくなったのです。

そのせいで、多くの人が突然、死に向き合うことになり、戸惑ってしまう。だからこそ、日常的に死について家族と話し合ったほうがいいのではないでしょうか。そうすれば、死は決してネガティブなことではないと意識が変わってくると思います」

デスカフェのルールでもあった通り、死についての対話では答えを出そうとし過ぎてはいけない。看取り士の白瀧貴美子さんが解説する。

「自分の死に方や治療の方針は、その時になるまでわかりません。たとえば、延命治療をするかどうか決めてから、治療中に気持ちが変わることもあります。

なので、自分は死ぬときこうするというのを無理やり決める必要はないのです。むしろ、そういった話を身近な人とする習慣をつけることが大切です。看取る側からしても後悔はどうしても残ってしまいますが、対話しなかったことが一番後悔につながりやすい。看取る側、看取られる側どちらにとっても、死の対話は必要なんです」

ドイツの哲学者、マルティン・ハイデッガーは次のような格言を残している。

「人は死から目を背けているうちは自己の存在に気を遣えない」

自分がよりよく生きるためにも死と向き合う。今年の正月は実家に帰って、母とゆっくり話すことにしよう。

