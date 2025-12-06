好き&いただきたい「愛知県の御朱印」ランキング！ 2位「別小江神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末が少しずつ近づき、街に静かな高揚感が漂う12月初頭は、心を整えたり新しい気持ちを迎えたりしたくなる時期です。神社仏閣を巡っていただく御朱印は、旅の記録であると同時に、自分だけの大切な一冊を彩る特別な存在。今回は、そんな御朱印の中でも人気を集める県の魅力に迫ります。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：別小江神社／29票名古屋市北区にある別小江神社は、810年に創建されたと伝わる歴史ある神社で、事業繁栄や安産にご利益があることで知られています。近年では、季節やイベントに合わせたカラフルで独創的な御朱印が特に人気で、御朱印を目当てに遠方から参拝する人も増えています。SNS映えする美しい御朱印と、境内を彩る花手水なども見どころで、女性を中心に幅広い世代から票を集めました。
回答者からは「毎月頒布されるカラフルな御朱印をいただきたいと思います。限定の切り絵御朱印などとてもきれいで見とれてしまいます」（50代女性／兵庫県）、「毎月変わるカラフルな御朱印が素晴らしいです。ひな祭りや七夕など、季節の行事をテーマにしたデザインは、まるで和紙の絵本みたいだから」（50代男性／広島県）、「スケルトンでかわいらしい物が多くて集めたい」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：熱田神宮／116票名古屋市熱田区に鎮座する熱田神宮は、三種の神器の1つである草薙神剣をまつる、格式高い神社として有名です。古くから「熱田さま」として親しまれ、年間を通じてたくさんの参拝者が訪れます。広大な境内は、緑豊かで厳かな雰囲気に包まれていて、参拝者に心の安らぎを感じさせます。熱田神宮の御朱印は「御神印」と呼ばれ、計5種類をいただくことができます。
回答者からは「墨書きが力強く、印の配置が美しい」（50代女性／石川県）、「5つの御朱印を集めることができる為」（30代女性／宮崎県）、「格式を感じさせる御朱印で良かったです」（40代女性／北海道）、「全国屈指の大神社 墨書が太く堂々 限定御朱印も品が良い」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)