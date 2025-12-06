特産品が楽しめると思う「香川県の道の駅」ランキング！ 2位「瀬戸大橋記念公園」、1位は？ 【2025年調査】
寒さが深まり、地元の旬の食材が最もおいしくなる季節を迎えました。 産直ならではの新鮮な農産物や、その土地の「おいしい！」が詰まった道の駅は、旅の立ち寄り先に欠かせません。
All About ニュース編集部では、2025年11月25〜26日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「道の駅に関するアンケート」を実施しました。
その中から、特産品が楽しめると思う「香川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「地元の特産品だけでなく広い休憩所で満喫できるから」（50代男性／東京都）、「四国と中国地方どちらのお土産も手に入る」（40代女性／岡山県）、「瀬戸大橋の記念品や坂出市の特産品を買えるからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「オリーブ石けん、化粧品、オリーブ加工食品が勢揃いしているから」（30代男性／静岡県）、「特産のオリーブを食べたり飲んだりするだけでなく、収穫体験などもやっていて、オリーブを体全体で楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）、「小豆島名産のオリーブ製品が豊富で、オイルや化粧品、食品までいろいろ楽しめるから。景色も良く、観光と特産品の両方を満喫できる場所」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：瀬戸大橋記念公園（坂出市）／46票坂出市、雄大な瀬戸大橋のたもとにあるのが瀬戸大橋記念公園です。瀬戸内海の美しい景色を一望でき、夕日の時間帯は絶景。瀬戸大橋の建設に関する資料館である「瀬戸大橋記念館」が併設されており、学びの場としても活用されています。瀬戸大橋記念館内にはミュージアムショップがあり、さかいでの塩・しょうゆや和三盆などの商品を購入できます。
1位：小豆島オリーブ公園（小豆島町）／93票小豆島町にあり、日本のオリーブ栽培発祥の地として知られる小豆島の象徴的な道の駅です。エーゲ海を思わせる景観が広がっていて、オリーブ畑の中にあるギリシャ風車は人気のフォトスポットとなっています。もちろん、特産品はオリーブ関連商品が中心。オリーブオイルや化粧品、オリーブを使った調味料などが充実しています。オリーブソフトクリームも人気です。
