【W杯抽選】連覇狙うアルゼンチンはJ組 ライバル不在も指揮官「サウジ戦で何が起きたか覚えてますか？」
来年6月に開幕するW杯北中米大会の組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）に米ワシントンで行われた。前回優勝のFIFAランク2位アルゼンチンは1次リーグJ組に入り、同35位アルジェリア、同24位オーストリア、同66位ヨルダンと対戦することになった。
アルゼンチン以外に強豪不在で比較的楽なグループとみられるが、スカローニ監督は「サウジアラビア戦で何が起きたか覚えてますか？」と冗談交じりで報道陣に問いかけた。前回22年カタール大会では初戦でサウジに1―2で逆転負け。FWメッシ（現MLSマイアミ）を中心にまとまったチームは、黒星発進から3度目の優勝にたどりついた。指揮官は「どの試合もベストを尽くさないといけない。一つも気が抜けない。そのことを身をもって知っている」と表情を引き締めた。
＜26年W杯北中米大会1次リーグ＞
【A組】メキシコ、南アフリカ、韓国、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）
【B組】カナダ、欧州プレーオフA（イタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）、カタール、スイス
【C組】ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド
【D組】アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフC（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）
【E組】ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル
【F組】オランダ、日本、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）、チュニジア
【G組】ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド
【H組】スペイン、カボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ
【I組】フランス、セネガル、大陸間プレーオフ2（イラク、ボリビア、スリナム）、ノルウェー
【J組】アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン
【K組】ポルトガル、大陸間プレーオフ1（コンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカ）、ウズベキスタン、コロンビア
【L組】イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ