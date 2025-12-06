来年6月に開幕するW杯北中米大会の組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）に米ワシントンで行われた。前回優勝のFIFAランク2位アルゼンチンは1次リーグJ組に入り、同35位アルジェリア、同24位オーストリア、同66位ヨルダンと対戦することになった。

アルゼンチン以外に強豪不在で比較的楽なグループとみられるが、スカローニ監督は「サウジアラビア戦で何が起きたか覚えてますか？」と冗談交じりで報道陣に問いかけた。前回22年カタール大会では初戦でサウジに1―2で逆転負け。FWメッシ（現MLSマイアミ）を中心にまとまったチームは、黒星発進から3度目の優勝にたどりついた。指揮官は「どの試合もベストを尽くさないといけない。一つも気が抜けない。そのことを身をもって知っている」と表情を引き締めた。

＜26年W杯北中米大会1次リーグ＞

【A組】メキシコ、南アフリカ、韓国、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）

【B組】カナダ、欧州プレーオフA（イタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）、カタール、スイス

【C組】ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド

【D組】アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフC（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）

【E組】ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル

【F組】オランダ、日本、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）、チュニジア

【G組】ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド

【H組】スペイン、カボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ

【I組】フランス、セネガル、大陸間プレーオフ2（イラク、ボリビア、スリナム）、ノルウェー

【J組】アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン

【K組】ポルトガル、大陸間プレーオフ1（コンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカ）、ウズベキスタン、コロンビア

【L組】イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ