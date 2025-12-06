攻撃を受ける直前の船舶を捉えた映像のスクリーンショット＝9月2日/Defense Department

（CNN）米軍が9月2日に「麻薬船」を攻撃して乗船者を殺害した件を巡り、作戦を指揮したブラッドリー海軍大将は今月4日の議会証言で、麻薬密輸業者とされる人物たちはスリナムへ向かっていたと証言した。事情に詳しい情報筋2人が明らかにした。スリナムはベネズエラの東に位置する南米の小国。

ブラッドリー大将は議会証言の中で、米軍が収集した情報によれば、攻撃を受けた船は別の大型船と「合流」し、麻薬を積み替える予定だったものの、米軍はこの大型船を発見できなかったと明らかにした。ブラッドリー大将はさらに、麻薬が最終的にスリナム経由で米国に運ばれる可能性はあったと主張。攻撃時に米国へ直行していなくても、麻薬船に対する攻撃は正当化されると説明したという。

米国の麻薬取締当局によると、スリナム経由の密輸ルートは主に欧州市場向けで、米国向けの密輸ルートは近年、太平洋に集中している。

新たな詳細が明らかになったことで、「麻薬船を複数回攻撃して生存者を殺害したのは、差し迫った脅威から米国を守るために必要な措置だった」とするトランプ政権の主張はさらに複雑さを増している。

ルビオ国務長官は攻撃直後、フロリダ州で同行した記者団に対し、麻薬船とされる船舶は「おそらくトリニダードか他のカリブ海の国に向かっていた」と説明。一方、トランプ大統領は攻撃実施を発表した9月2日の投稿で、「攻撃はテロリストが米国へ向け公海上で違法薬物を運搬している際に行われた」と述べていた。

米軍は最終的に船を4回攻撃した。CNNは4日、最初の攻撃で船体は真っ二つになり、生存者2人は転覆した部分にしがみつく状態になったと報道。この2人は2〜4回目の攻撃で死亡し、船は沈没した。

情報筋によると、ブラッドリー大将は議員らに対し、生存者は空中の何かに向けて手を振っていたとも証言したという。ただし、投降の合図だった可能性や、米軍機を目にして救助を求めていた可能性については不明だ。

国防総省は現時点でコメント要請に応じていない。

難破者の殺害は戦争犯罪とみなされる。国防総省の戦争法マニュアルでは難破者について、「援助と手当てを必要としており、いかなる敵対行為も控えなければならない」者と定義している。共和党内ではカリブ海におけるトランプ氏の軍事作戦全体を支持する声が大半だが、9月2日の2度目の攻撃に対しては与野党から厳しい目が向けられ、上院軍事委員会は調査実施を明言している。