序盤にポイントを稼いだライバルを大まくりした。この男の勢いを誰が止めるのか。「大和証券Mリーグ2025-26」12月5日の第2試合はEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が勝利。個人3連勝、シーズン9勝目を手に入れた。

【映像】ここからまくるのか…東3局から始まった永井劇場

この対局は東家からU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）、永井、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東1局は多井が12000点をツモアガリ、いきなりの大物手を成就。東2局1本場では永井と多井がリーチでぶつかるも多井が8300点（供託1000点）を奪取した。

東3局から永井劇場が始まる。同局1本場では親の永井が四万でリーチ。萩原、瑞原からリーチを受けるも永井がツモアガリ。リーチ・ツモ・タンヤオ・ドラ1の12300点（供託1000点）を獲得し多井に1000点差と迫る。東4局では永井が瑞原のリーチ宣言牌を捉え、リーチ・發・赤1・裏3で12000点を奪取しトップ目に立った。続く、南1局にもタンヤオ・赤1・ドラ3の8000点を加点し、独走状態。このまま白星を手にした。

これで個人3連勝。インタビューに応じた永井は「ありがとうございます。自分でもビックリしています。今日は手が入りすぎて、愚形の待ちでもツモれたので」といつも通り恐縮気味。しかしファンは「風林火山すごい人とったねえ」「永井さんってルーキーだよね？」などとコメントする。

1試合目に出場した二階堂亜樹（連盟）のラスを帳消しにした永井。この勝利でチームは600ptをオーバー、個人スコアも400ptを上回った。その上で最後に永井が「運良く3連勝を決めることができました。本日に関しては亜樹さんが初戦ラスだったんですけど、このトップでチームポイントはプラスで終えることができてよかったです。まだこれからも先は長いので、引き続き気を引き締めて頑張ります」と語った。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）4万3100点/＋63.1

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万3800点/＋13.8

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）2万3000点/▲17.0

4着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）100点/▲59.9

【12月5日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋620.2（56/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋551.0（56/120）

3位 BEAST X ＋91.4（56/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲37.7（54/120）

5位 セガサミーフェニックス ▲110.3（56/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲111.7（58/120）

7位 TEAM雷電 ▲135.0（56/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲154.2（58/120）

9位 EARTH JETS ▲222.1（56/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲491.6（54/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）