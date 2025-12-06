12月5日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』2時間スペシャルでは、森三中・黒沢かずこと宮下草薙・草薙航基の芸能界屈指の“人見知りコンビ”が「入りにくいけど美味い店」を調査するVTR企画が放送された。

街でたまに見かける怪しい外観の飲食店――入るのには勇気がいるけれど、中にはこだわりの品で名店に勝るとも劣らない味を出す店がある。

今回、芸能界屈指の“人見知りコンビ”黒沢と草薙が向かったのは、東京・荻窪にある「吉田カレー」。

有吉弘行もプライベートで訪れたことがあるというこの店だが、中に入るのにはシャッターが半分だけ開いた細い階段を上がらないといけない。外から店の様子を眺めていた草薙は「あれだったとしたら僕は無理」とさっそく怖気づいてしまう。

【映像】宮下草薙・草薙、ビビりMAXでロケ中断!? 恐怖の張り紙連発の異色店で緊急事態「勝手に入らないで」

黒沢から「ちょっと様子だけ見てきて」と頼まれると、「簡単に言いますけど、ダントツで入りにくい」と尻込みする草薙。恐る恐る階段を上がると、「壁にもたれないでください」「撮影禁止」といった多数の“恐怖の張り紙”を発見した。

さらには「当店はお客さんを選びます」との威圧的な注意書きもあり、草薙は「なんだこれ。ダメだこれ」と引き返し、ロケの続行が危ぶまれる緊急事態が発生！ 「めちゃくちゃうるさそうな店主」と恐怖が止まらない。

しかしロケの許可は取っているため、2人は勇気を出してなんとか入口の前へとたどり着く。

すると、入り口には「勝手に入らないでください」との張り紙が。黒沢も「今までの中で一番入りづらい」と冷や汗をかく。

人見知りMAXの2人にはハードルが高すぎる展開を迎えるが、店前のベルを鳴らすと、「中へどうぞ」と意外にも陽気な店主の声が聞こえてきた。

実はこの店はカレー好きなら誰もが知る、行列ができる超人気店。唯一のメニューであるキーマーカレーを味わった2人は「複雑にいろんな味がする」（黒沢）、「甘さの中に辛さがある。すごく奥深い」（草薙）とすっかり気に入った様子だ。

舌鼓を打ちつつも、恐怖がぬぐえない草薙は「食の素人が何を言っても心には響かないでしょうけど、ものすごく美味しい」と食レポでも委縮する事態に。

そんななか、「ティッシュは異常な量を使わないでください」「ごみをごみ箱に捨てない場合は100円」「お静かにお願いします」との注意書きも発見。これに草薙は「他では聞かないルール」「なんもできない」と言葉を失う。

そこで、この店が“入りにくい”ワケを店主に尋ねると、「店も狭いし誰でも来られてしまうとお待たせすることもある」との言葉が返ってきた。

オープン当初はシャッター全開で営業していたものの、マナーの悪い客が増加。そこで半開きシャッターと注意書きを増やしたところ、緊張感で客がカレーに集中してくれるようになったという。

といいつつも、「気軽に来ていただいて」と気さくに話す店主だったが、草薙は「ちょっと難しい…」と苦笑いを浮かべていた。