　北中米ワールドカップは日本時間6日未明、アメリカ・ワシントンで組み合わせ抽選会を行い、F組に入った日本代表は来年6月20日のグループリーグ第2戦でポット3のチュニジアと対戦することが決まった。

　チュニジアはFIFAランキング40位。アフリカ予選ではナミビア、リベリア、マラウイ、赤道ギニア、サントメ・プリンシペと同じH組に入り、22得点0失点での9勝1分という圧倒的戦績で3大会連続7回目の本大会出場権を勝ち取った。

　メンバー編成は強豪エスペランス・ドゥ・チュニスの所属選手を中心とした国内組が半数弱を占め、残りが欧州組。30歳のボランチMFエリス・スキリ(フランクフルト)、CBのモンタサル・タルビ(ロリアン)、左SBのDFアリ・アブディ(ニース)ら5大リーグで実績を持つ選手も並ぶ。

　若手も台頭しており、カーリーヘアーがトレードマークの22歳MFハンニバル・メイブリ(バーンリー)は一昨季までマンチェスター・Uに在籍していたアタッカー。前回大会はメンバー入りしながら10分間の出場にとどまったが、今大会は10番を背負って臨んできそうだ。また21歳のMFイスマエル・ガルビ(アウクスブルク)は世代別のフランス代表、スペイン代表でプレーした実績を持つパリSG出身のウインガー。今季はブラガからの期限付き移籍でブンデスリーガに挑戦し、3試合に途中出場している。

　W杯でチュニジアと対戦するのは2002年の日韓大会グループリーグ第3戦に続いて2回目。前回は2-0で勝利した。過去の通算対戦成績は5勝1敗。森保ジャパンとしては22年6月14日のキリンカップ決勝で0-3の大敗を喫したが、23年10月17日のキリンチャレンジ杯では2-0で勝利した。

■チュニジア代表最新メンバー

※25/11/10発表(11/12親善試合vsモーリタニア、11/14親善試合vsヨルダン、11/18親善試合vsブラジル)

▽GK

アイメン・ダーメン(アルハズム)

サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)

ヌレディン・ファルハティ(スタッド・チュニジアン)

▽DF

マルアン・サハラウィ(スタッド・チュニジアン)

マフムード・ゴルベル(モナスティル)

モハメド・ベン・アリ(エスペランス・ドゥ・チュニス)

ヤシン・メリアー(エスペランス・ドゥ・チュニス)

モハメド・アミン・ベン・ハミダ(エスペランス・ドゥ・チュニス)

ハムザ・ジェラシ(エトワール・サヘル)

アリ・マールル(スファクシャン)

ウサマ・ハダディ(ベルカンヌ)

ディラン・ブロン(セルベット)

モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)

モンタサル・タルビ(ロリアン)

アリ・アブディ(ニース)

ヤン・バレリー(シェフィールド・ウェンズデー)

▽MF

シヘブ・ジェバリ(エスペランス・ドゥ・チュニス)

フセム・トカ(エスペランス・ドゥ・チュニス)

モハメド・アリ・ベン・ロムダン(アルアハリ)

フェルジャニ・サッシ(アルガラファ)

フィラス・ベン・ラルビ(シャルジャ)

モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)

イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)

エリス・スキリ(フランクフルト)

ハンニバル・メイブリ(バーンリー)

▽FW

エリアス・サード(アウクスブルク)

ナシム・デンダニ(モナコ)

エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)

アモール・ラユニ(ヘッケン)

ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)

イッサム・ジェバリ(G大阪)

ナイム・スリティ(アルシャマル)

セイフェディン・ジャジリ(ザマレク)

フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)