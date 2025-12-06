元マンU22歳MFら若手も台頭…日本代表W杯第2戦はチュニジアと激突、W杯予選“無失点”の堅守破れるか
北中米ワールドカップは日本時間6日未明、アメリカ・ワシントンで組み合わせ抽選会を行い、F組に入った日本代表は来年6月20日のグループリーグ第2戦でポット3のチュニジアと対戦することが決まった。
チュニジアはFIFAランキング40位。アフリカ予選ではナミビア、リベリア、マラウイ、赤道ギニア、サントメ・プリンシペと同じH組に入り、22得点0失点での9勝1分という圧倒的戦績で3大会連続7回目の本大会出場権を勝ち取った。
メンバー編成は強豪エスペランス・ドゥ・チュニスの所属選手を中心とした国内組が半数弱を占め、残りが欧州組。30歳のボランチMFエリス・スキリ(フランクフルト)、CBのモンタサル・タルビ(ロリアン)、左SBのDFアリ・アブディ(ニース)ら5大リーグで実績を持つ選手も並ぶ。
若手も台頭しており、カーリーヘアーがトレードマークの22歳MFハンニバル・メイブリ(バーンリー)は一昨季までマンチェスター・Uに在籍していたアタッカー。前回大会はメンバー入りしながら10分間の出場にとどまったが、今大会は10番を背負って臨んできそうだ。また21歳のMFイスマエル・ガルビ(アウクスブルク)は世代別のフランス代表、スペイン代表でプレーした実績を持つパリSG出身のウインガー。今季はブラガからの期限付き移籍でブンデスリーガに挑戦し、3試合に途中出場している。
W杯でチュニジアと対戦するのは2002年の日韓大会グループリーグ第3戦に続いて2回目。前回は2-0で勝利した。過去の通算対戦成績は5勝1敗。森保ジャパンとしては22年6月14日のキリンカップ決勝で0-3の大敗を喫したが、23年10月17日のキリンチャレンジ杯では2-0で勝利した。
■チュニジア代表最新メンバー
※25/11/10発表(11/12親善試合vsモーリタニア、11/14親善試合vsヨルダン、11/18親善試合vsブラジル)
▽GK
アイメン・ダーメン(アルハズム)
サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)
ヌレディン・ファルハティ(スタッド・チュニジアン)
▽DF
マルアン・サハラウィ(スタッド・チュニジアン)
マフムード・ゴルベル(モナスティル)
モハメド・ベン・アリ(エスペランス・ドゥ・チュニス)
ヤシン・メリアー(エスペランス・ドゥ・チュニス)
モハメド・アミン・ベン・ハミダ(エスペランス・ドゥ・チュニス)
ハムザ・ジェラシ(エトワール・サヘル)
アリ・マールル(スファクシャン)
ウサマ・ハダディ(ベルカンヌ)
ディラン・ブロン(セルベット)
モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)
モンタサル・タルビ(ロリアン)
アリ・アブディ(ニース)
ヤン・バレリー(シェフィールド・ウェンズデー)
▽MF
シヘブ・ジェバリ(エスペランス・ドゥ・チュニス)
フセム・トカ(エスペランス・ドゥ・チュニス)
モハメド・アリ・ベン・ロムダン(アルアハリ)
フェルジャニ・サッシ(アルガラファ)
フィラス・ベン・ラルビ(シャルジャ)
モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)
イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)
エリス・スキリ(フランクフルト)
ハンニバル・メイブリ(バーンリー)
▽FW
エリアス・サード(アウクスブルク)
ナシム・デンダニ(モナコ)
エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)
アモール・ラユニ(ヘッケン)
ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)
イッサム・ジェバリ(G大阪)
ナイム・スリティ(アルシャマル)
セイフェディン・ジャジリ(ザマレク)
フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)
