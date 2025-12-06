　2025年シーズンが終わり、プロ野球界は来季に向けた戦力再編の時期に入った。オリックス・バファローズは、ドラフト会議で高校生No.1候補を含む将来有望な投手を上位で立て続けに指名し、数年後の「投手王国」維持への布石を打った。しかし、機動力のある中堅選手の退団など、チームの陣容は過渡期を迎えている。

　本記事では、ドラフト新戦力と契約保留選手名簿を外れた選手を比較し、オリックスがドラフトで強化を図ったポジションと、「緊急で補強が必要な穴」を考察し、来季のチーム編成の課題を探る。

〈ドラフト新戦力〉

1位 藤川　敦也 投手 延岡学園高
2位 森　陽樹 投手 大阪桐蔭高
3位 佐藤　龍月 投手 高崎健康福祉大学高崎高
4位 窪田　洋祐 外野手 札幌日本大学高
5位 髙谷　舟 投手 北海学園大学
6位 石川　ケニー 投手 ジョージア大学
7位 野上　士耀 捕手 明秀学園日立高

ポジション内訳

投手：5人、捕手：1人、内野手：0人、外野手：1人

1位から3位まで高校生投手を指名するという、徹底した「素材重視」のドラフトを展開。即戦力よりも、数年後のローテーションを担うスケールの大きい投手の確保を優先した形だ。

〈退団・自由契約など、契約保留名簿外の主な選手〉

本田　圭佑　投手
宇田川　優希　投手
東山　玲士　投手
本田　仁海　投手
小木田　敦也　投手
井口　和朋　投手
Ｊ．ディアス　内野手
大里　昂生　内野手
元　謙太　外野手
佐野　皓大　外野手
福田　周平　外野手
Ｅ．オリバレス　外野手

ポジション内訳

投手：6人、内野手：2人、外野手：4人

現状の課題と補強ポイント

　契約保留者名簿から外れた選手と新規加入選手をポジション別に集計すると、投手は1人減、内野手は2人減、外野手は3人減となっている。ドラフトで将来的な先発ローテ候補の確保を図ったが、即戦力となる中継ぎ投手の穴埋めと、大幅に人員が減った外野手の層が手薄な状況か。今後、球団の動向にも注目したい。

※2025年12月2日現在の情報を元に書いています。
（SDAA編集部）