12月6日放送 #36「ケーキ工場に潜入スタディー 前編」
クリスマス直前ということで、「銀座コージーコーナー」で販売されるケーキを毎日およそ１０万個も生み出す、川口工場に潜入した七五三掛＆吉澤。
今回は、普段店頭に並ぶケーキがどのように作られているのかを学ぶ！
２人がまず驚いたのは、超徹底された衛生管理。
決められた秒数手洗いし、その後消毒しないと出ることができないトイレや目以外を全て覆う作業着。
着替え後も「粘着式ローラー」「決められた秒数手洗い」「消毒」「エアシャワー」「手袋をしてさらに消毒」という工程を経てなければ、ケーキ製造ラインに入ることを許されない。
異物混入を防ぐべく、並々ならぬ努力、対策をしていることを体感した。
続いて、銀座コージーコーナー不動の人気No.1を誇る「苺のショートケーキ」作りを見学。
機械と手作業が織りなす、流れるようなケーキ製造。
中でも、熟練スタッフしかできないクリーム絞り作業は圧巻。
2人もクリーム絞りに挑戦してみるが…
体験してみて、その作業がいかに難しいかを実感した。
最後は、テレビ初公開のイチゴの検品作業をスタディー。
イチゴ１個1秒のペースで「良品」「使用可」「使用不可」の3種類に選別。
しかも手作業。
その光景を目の当たりにした2人は「あんな一瞬で判断してんの…？」と驚愕。
ロケを通し、ケーキ製造スタッフの集中力がいかにすごいか、身に沁みて感じることができた。
次回は…
ケーキ屋さんの舞台裏をスタディー！
工場で製造され各店舗へ出荷されたケーキは、お客さんにどのように届けられるのか？
お楽しみに