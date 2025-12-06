社会現象を巻き起こしたオーディション企画「タイプロ」で惜しくも敗れ去った西山智樹と前田大輔が今年6月、自分たちのグループを作るべく立ち上がった！

約半年間にわたり彼らにカメラが密着、その模様を「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」として日本テレビ 日曜日の「シューイチ」（毎週日曜あさ7時30分〜10時25分）内で放送中（※一部地域を除く/全6回）。Huluでは、Hulu完全版（全10話）を独占配信中。

「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。

西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後ダンスや歌の練習を続ける傍らテレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。そんな2人がtimeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で出会い、惜しくも同じ5次審査で落選するも、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がった。

約半年にわたり50人以上とコンタクトを取った結果、5名の候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）が決まった。明日12月7日（日）の「シューイチ」では、新グループ「TAGRIGHT」結成に向けて、西山・前田の2人主導のもと、この5人と共に実施した合宿の模様を放送する。

今回の合宿に向けては、助っ人としてSKY-HI率いるBMSGに所属するソロアーティスト・Aile The Shotaが参加してくれることが決定！

実は前田が、MAZZELを生んだオーディション「MISSIONx2」を受けたことをきっかけに繋がりができたという2人。そんな前田からAile The Shotaへ「TAGRIGHT」の楽曲制作のお願いをしたことを機に、今回の合宿に協力してくれることとなった。

Aile The Shota自身も、2021年にデビューしたBE:FIRSTを生んだオーディション「THE FIRST」の最終審査まで進んだ経験をしており、西山と前田の「最後の挑戦」にかける想いやこれまでの道のりに共感。2人はそんなAile The Shotaと共に楽曲制作を進めていく。

沢山の挫折をしてきた経験も、“自分のTAG（個性）”だと信じ、“それがRIGHT（正しさ・権利）だと思えるようにしていきたい”という、西山と前田の想いが込められている新グループ「TAGRIGHT」と、Aile The Shotaが紡ぐ歌詞が注目の曲「花言葉」は、明日12月7日（日）「シューイチ」で初解禁！

合宿では、「TAGRIGHT」メンバー候補者5人の奮闘にも迫る。

カイリ（今井魁里）は、韓国でK-POPアーティストの夢を一度叶えたものの、グループがデビュー後解散。シオン（岸波志音）は、大手芸能事務所に入るもデビュー目前にしてオーディション番組で脱落し自信を失ってしまった。ジェイは、プロテニスプレーヤーを目指し、15か国以上の海外遠征を経験するも、立ちはだかる世界の壁に何度も阻まれ夢を断念。セイマ（若松世真）は、これまで50以上のオーディションに挑むも落選を重ね、西山・前田が挑んだタイプロも2次審査で落選。ダイゴ（小林大悟）は、INIを生んだオーディションで最終順位13位と惜しくもデビューを逃し、その後、韓国でアイドルグループのメンバーとして活動するも1年で解散。

それぞれ重ねてきた挫折のカタチや大きさは違えど、アーティストとしてステージに立ちたいという共通の夢を抱きながら、個性をさらけ出し、合宿を通し自分たちで振り付けた「花言葉」パフォーマンスに注目だ。

Huluでは、「シューイチ」放送終了後「Hulu完全版」を独占配信。地上波に入りきらなかった西山・前田、そして候補者たちの葛藤や奮闘など、40分以上にわたりたっぷりとお届け！

【Aile The Shota コメント】

楽曲制作にあたって実際に会って話す中で、二人の＜人としての魅力＞をたくさん感じてどんどんとファンになっていきました。

二人とも赤裸々に想いを話してくれて、心の深い部分を預けてもらえたからこその楽曲になりました。

彼らのために描いた言葉やメロディや愛が、彼らを通じてどこまでも届くことを願っています。

【「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」概要】

地上波放送

・放送：日本テレビ系「シューイチ」 内

・次回放送：2025年12月7日（日）あさ9時55分〜 ※一部地域を除く

・放送回数：全6回

※シューイチ（日曜）での放送となります。生放送番組のため、放送内容が急遽変更になる場合がございます。

オンライン動画配信

≪Hulu≫

「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」 Hulu完全版独占配信（全10話）

・配信日時：毎週日曜 あさ10時25分〜最新エピソードを独占配信 第7話以降は、毎週日曜0時（土曜24時）〜独占配信予定

※シューイチ（日曜）の放送休止や放送内容の変更に伴い、当該週のHulu完全版の配信を休止する場合がございます。

https://www.hulu.jp/tagright