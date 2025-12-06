元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。MV撮影のオフショットを披露した。

「OGとして参加させていただいたAKB48 66枚目のシングルOh my pumpkin!のMVが公開されました」と書き出した小嶋。オフショットを添えて「是非見てくださいね！」と呼びかけた。

「総団長、指原P、ゆいゆい、あいちゃん、あづと」と紹介してメンバー、OGとの集合写真をアップ。「この日はねあっちゃんが不在でしたが久しぶりのMV撮影OGチームも頑張りましたダンスシーンとかリップシンクとか久しぶりすぎて前日に振り入れしたり、遠いところまで撮影に行ったり、懐かしかった！」と伝えた。

また「たかみなとさっしーとは新曲の期間やコンサートの打合せやリハで一緒になることとが多くて。とにかく20周年応援団長たかみなの気合いはすごい！たくさんの人が関わるからすごく大変なんだけど、各所への配慮やリーダーシップは現役なのかな？って思うくらい指原Pはこれまでたくさんの場数を踏んだ経験から新しい提案をしてくれたり！2人に刺激をもらった日々でした」とメッセージも。

「現役メンバーもみんな可愛いくてゆいゆいはしっかりしてるのにどこか抜け感があって、ぐいぐい来てくれるのが嬉しいかわいい。あいりちゃんは曲中にペアになる時があって、いつも可愛いなぁって見てる！チアの動画も見ましたかわいい。かわいいかわいいあづいつかメイクしたいってずっと言ってるかわいい」と後輩へコメントを残した。

ファンからは「現役たちを愛でてくれるの嬉しい」「MV本当に良すぎてもうずっと見てるしスクショが止まらん」「女神にゃん様」「今も昔も変わらず1番大好きで憧れの女性です」「現役の子たち以上にかわいいにゃんにゃん」「AKBに戻ってきてくれてありがとうございます」「またアイドルしてる陽菜さん見れて嬉しいです」「MV見ました！！とっても美しくて可愛過ぎました」などのコメントが寄せられた。