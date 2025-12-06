中国・成都で開催

中国・成都で行われている卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）で、日本は6日午後1時（日本時間）からステージ2の中国戦に臨む。日中関係の悪化から超アウェーが必至で、ネットでも様々な声が上がっている。

とてつもない超アウェーの中で、日本選手が中国に立ち向かうことになる。

日中関係が悪化しており、中国国民に日本への渡航を控えるよう呼びかけたり、日本人アーティストの中国公演が次々に中止となっている。今大会も日本の対戦相手に大声援が飛ぶなど異様な雰囲気となっている。

X上のファンからも「中国戦は荒れそうな予感」「日本対韓国戦で中国の観客が大声援で韓国を応援していたのにはショックだった。卓球に関しては政治的なことなんて関係なく楽しめると思ってたのに……日本がんばれ！」「完全アウェーだけど中国戦も頑張ってほしい」などの声が上がっている。

28年ロサンゼルス五輪の新種目となる混合団体。混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、男女ダブルスの最大5試合を行い、合計8ゲームを獲得したチームが勝利となる。



（THE ANSWER編集部）