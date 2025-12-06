日本シリーズJTカップ（東京よみうりCC=7002ヤード・パー70）は2日目が終わり、首位から5打差以内に10人がひしめく混戦となった。注目の1人が、「44年ぶり」を狙うプロ4年目のレフティー細野勇策（22）だ。

昨季は最終日最終組が3度あったが初Vには届かず、今季もベスト10入りは5回ある。最終日に首位で出たフジサンケイクラシックでは、16番パー3で池に4回も入れて21位に泣いた。

大会前の賞金ランキングは31位。スタッツを見ると82位のフェアウエーキープ率（53.408％）以外、低い数字はなく、いつ勝ってもおかしくない選手の一人だ。

65をマークした初日は首位に2打差の2位タイ。この日は最難関の18番パー3で2人目のバーディーを奪い、通算5アンダーは首位に2打差の3位で3日目へ。レフティーが勝てば、1981年大会を23歳363日の最年少（当時）で制した羽川豊以来となる。

日刊ゲンダイに「羽川豊の視点」を連載中のその羽川プロが言う。

「国内ツアーでは珍しい左利きの選手ですから、いつも気になります。細野が上位にくると私の名前や過去の記録が取り上げられるので悪い気はしませんが、青木功さんとのプレーオフに勝ってこの大会に優勝したのは44年も前のこと。私の最後のツアー勝利も、91年ダイドードリンコ静岡オープンですから34年前です。細野には、『もたもたしているな』と言いたい。早く初優勝を挙げて、勝ち星を積み重ね、新たなレフティーの歴史を築いて欲しいです」

逆転優勝を狙う細野は「（週末は）すごく楽しみです」と力強く語った。まずは1勝しなければ新たな歴史は始まらない。