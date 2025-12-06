ÆüËÜ¥Ï¥àÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬Ì©¤«¤Ë²¹¤á¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¡Ä¹âÂ´9Ç¯ÌÜ¤ÇÇ¯Êð1²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë
¡Ú²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à2°Ì¡¦Æ£ÅÄÎ°À¸ ¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤ÎDNA¡ÄÊì¤ÏÁ´¹ñ¶þ»Ø¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¤Ç¸½Ìò¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê26¡Ë¤¬4Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢5000Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨9Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÊì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È²ÈÂ²¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤»Ý¤òÌÀ¤«¤·¡¢Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.272¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î65ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤Ç³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇÁè¤¤¤ò±é¤¸¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î143°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢Íèµ¨¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤Ä¡×¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢Æ±´ü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÀ¶µÜ¤¬Áá¼Â¤«¤éÁáÂç¤ØÆâÉô¿Ê³Ø¤»¤º¡¢¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁá´ü¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢8Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿À¶µÜ¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£½çÄ´¤Ê¤éÍèµ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢À¶µÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨3³ä¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡£º£µ¨¤Ï143°ÂÂÇ¤ÈÃû¤·¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éº¸¤ÎÂçË¤¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬2022Ç¯¤ËÃ£À®¤·¤¿»°´§²¦¤¯¤é¤¤ÆÍ¤È´¤±¤¿À®ÀÓ¤òµó¤²¤Ê¤¤¤È¡¢µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢·Ú¤¯¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤À¤±¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâFA¸¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¼çÍ×ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡Íèµ¨¤«¤é¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¡Ö¡ÊÍèµ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ¡Ë30ËÜ¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£OPS¡ÊÄ¹ÂÇÎ¨¡Ü½ÐÎÝÎ¨¡Ë¤Ï.900¤¬ÌÜÉ¸¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î´é¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¹ÔÆ°¤Ç¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÆ³¤±¤Ð¡¢¶»¤ËÈë¤á¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÆ»¤Ï³«¤±¤ë¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¾¡Éé¤Î5Ç¯ÌÜ¤Ø¸þ¤±¡¢À¶µÜ¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
