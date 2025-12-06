山田洋次監督、倍賞千恵子、木村拓哉ダブル主演の「TOKYOタクシー」が、公開初日から3日間で興行収入2億9300万円、振替休日を含めた4日間で4億円を突破するヒットになった。94歳の山田監督による91本目の長編映画が、これほど注目されたのはなぜだろう。

【写真】昭和100年という節目に終焉した仲代達矢の軌跡 「影武者」代役出演時の勝新太郎との確執

作品の話題は多い。題材は、日本でも公開時にスマッシュヒットになったフランス映画「パリタクシー」（2022年）のリメ−ク。終活してついのすみかとなる施設へ向かう老婦人と、彼女を乗せたタクシー運転手の一日の触れ合いを描き、今回のリメイク版では老婦人を倍賞が、タクシー運転手を木村が演じている。また木村拓哉は「武士の一分」（2006年）以来、19年ぶりの山田作品への出演で、2人の新たなコラボレーションにも期待が集まった。さらに言えば、木村と倍賞は宮崎駿監督の「ハウルの動く城」（2004年）で声の出演者として共演していて、彼らのタッグも魅力のひとつ。

主演の2人にインタビューする機会があったが、木村は「倍賞さんとは『初めまして』ではないので、自然に芝居に入って行けました」と言っている。「ハウルの動く城」のときには、すぐ傍に宮粼監督や鈴木敏夫プロデューサーがいて緊張し、倍賞とはちゃんと話す余裕がなかったというが、今回はインタビューのときに2人が並んでいても、現場で仲が良かったことが伝わってきた。倍賞は木村のことを「ジェントルマンな人だから」と言っていたが、木村が常に倍賞のことを気遣って自分の身を置いている感じが、劇中の老婦人と運転手の関係性を思わせた。またそれは、「ハウルの動く城」のソフィーとハウルの関係性にも通じるところがあって、あの映画の“ふたりが暮らした”というキャッチコピーの通り、かつて映画で共にひとつの城で暮らすキャラを演じた2人が持つ、共鳴感が今回の映画には効果的に働いている。

それだけでなく、「TOKYOタクシー」は山田洋次作品の中でも、特別な意味を持つ映画と言える。元々この企画は山田監督の、「もう一度倍賞千恵子さんと映画を作りたい」という願いから始まっている。それに合う題材を探して、「パリタクシー」のリメークに行きついたのだ。ここでは壮絶な過去を持つ、アメリカ帰りの老婦人という、「男はつらいよ」シリーズで演じたさくらのような、下町でけなげに生きる女性とはまったく違ったキャラクターに、彼女を挑戦させている。しかも、その老婦人がタクシーに乗車するのは柴又の帝釈天・正門前。これは「男はつらいよ」ファンならお馴染みだが、あのシリーズでは冒頭、寅さんの夢の場面から始まり、それが終わるとさくらが帝釈天の正門に自転車で来るところから物語がスタートする。その正門と別れを告げる場面から、今回の作品は始まるのだ。

劇中ではその場に、老婦人の世話をしてきた笹野高史演じる司法書士がいて、彼が「またお会いしましょうね」というと、倍賞の老婦人は「無理よ、これで最後」を返すのだが、撮影時、テストで倍賞が笹野に温かみを込めて言葉を返すと、山田監督はもっとドライに拒絶するように言ってほしいと要求した。そのやりとりをタクシーの運転席で聴いていた木村は、この帝釈天の別れには特別な意味があるように感じたという。「男はつらいよ」の定番となっている場所に対する、倍賞の決別の言葉。それを言わせた山田監督の思い。そのことも思い合わせると、これは単なるリメーク作品ではなく、山田監督と倍賞千恵子が歩んできた歴史を背負った、ファンには見逃せない一本なのである。

（金澤誠／映画ライター）

◇ ◇ ◇

金澤誠氏の映画・名優評は他にも。関連記事【もっと読む】「国宝」が22年ぶりに邦画歴代興行収入1位を更新 大ヒット作“20年周期”の法則…では、「国宝」をめぐるヒットの法則を分析。