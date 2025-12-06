女優、歌手で実業家の顔も持つ柴咲コウが、12月5日朝のNHK情報番組「あさイチ」の「プレミアムトーク」に生出演し、話題になっている。

柴咲は公開中の主演映画「兄を持ち運べるサイズに」や、全国ライブツアーでの新たな挑戦、実は人生相談が得意という一面を披露したが、何よりも視聴者の目を集めたのが、その見た目、若々しさだったらしい。

「柴咲さんは年齢非公表なのですが、40代半ばとのギャップの大きさで評判なんです」と某ファッション誌編集者がこう解説する。

「11月30日にアップしたInstagramのストーリーズで『肩甲骨』と題し、マシンで筋トレに励む姿を公開し話題になりましたし、9月にもイタリアのプールを黒い水着姿で泳ぐ動画や、セクシーなドレス姿を披露し『いっぱい食べても影響が出づらくなってきました』とのコメントと共に耳目を集めました。そうやって前向きに挑戦し続けるライフスタイルをSNSなどで打ち出し、昨今は同世代のキャリア女性を中心に憧れの存在なんです」

それだけじゃないという。

「実はYouTube『レトロワch.』でも、フィットネス関連のコンテンツを展開していて、自らの事業ともリンクさせているんですね。2016年に設立した会社『レトロワグラース』は、赤字決算が続いた時期がありましたが、今年は2期連続で黒字化達成を伝える報道も出ています。エコに配慮したアパレル、自社ブランド、ファーム経営と幅広く展開し、サステナビリティー（持続可能性）重視の活動で、CEOとしても評価されているようですよ」（同）

■スナックでのカラオケ熱唱と、ぬいぐるみ愛好家の一面も

ゲスト出演した「あさイチ」では、ライブツアー先でステージの後、カラオケやスナックにスタッフと繰り出して、小田和正の「たしかなこと」を歌ったりするエピソードなども披露された。VTRで登場の登場した女優の満島ひかりから「必ずぬいぐるみみたいなのをカバンにぶら下げていたりする」とコメントされて、「ぬいぐる症です」と独自の表現で照れ笑いしていた。

そうしたエピソードも若々しいとも言え、だからこそキャリア女性にウケているのかも知れない。

◇ ◇ ◇

