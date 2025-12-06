12月7日放送の『シューイチ』（日本テレビ系）より、『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が全6回にわたり放送される。

（関連：【撮り下ろしあり】西山智樹＆前田大輔が語る『タイプロ』を経た“ゼロイチ”の挑戦と展望 「全員が横並びで出発できるように」）

『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山智樹と前田大輔に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れていたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、アルバイトの傍らダンスや歌の練習を続け、夢を追っていた。

そんな2人はtimeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で出会う。惜しくも同じ5次審査で落選するも、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向け立ち上がった。

約半年にわたり50人以上とコンタクトを取った結果、5名の候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）が決まった。12月7日放送の『シューイチ』では、新グループ TAGRIGHT結成に向けて、2人主導のもと、この5人と共に実施した合宿の模様が放送される。合宿では、TAGRIGHTメンバー候補者5人の奮闘にも迫る。

カイリ（今井魁里）は、韓国でK-POPアーティストの夢を一度叶えたものの、グループがデビュー後解散。シオン（岸波志音）は、大手芸能事務所に入るもデビュー目前にしてオーディション番組で脱落し自信を失ってしまった。ジェイは、プロテニスプレーヤーを目指し、15か国以上の海外遠征を経験するも、立ちはだかる世界の壁に何度も阻まれ夢を断念。セイマ（若松世真）は、これまで50以上のオーディションに挑むも落選を重ね、西山・前田が挑んだタイプロも2次審査で落選。ダイゴ（小林大悟）は、INIを生んだオーディションで最終順位13位と惜しくもデビューを逃し、その後、韓国でアイドルグループのメンバーとして活動するも1年で解散したという経歴を持つ。

そのほか、今回の合宿に向け、助っ人としてSKY-HI率いるBMSGに所属するソロアーティスト・Aile The Shotaが参加する。

実は、前田がMAZZELを生んだオーディション『MISSIONx2』を受けたことをきっかけに繋がりができたという2人。前田からAile The ShotaへTAGRIGHTの楽曲制作のオファーをしたことを機に、今回の合宿に協力することとなった。

沢山の挫折をしてきた経験も、“自分のTAG（個性）”だと信じ、“それがRIGHT（正しさ・権利）だと思えるようにしていきたい”という、西山と前田の想いが込められている新グループ TAGRIGHT。Aile The Shotaが紡ぐ歌詞が注目の曲「花言葉」は、12月7日放送の『シューイチ』で初解禁となる。

さらにHuluでは、『シューイチ』放送終了後、『Hulu完全版』を独占配信する。地上波に入りきらなかった西山・前田、そして候補者たちの葛藤や奮闘など、40分以上にわたり収録する。

Aile The Shota コメント

楽曲制作にあたって実際に会って話す中で、二人の＜人としての魅力＞をたくさん感じてどんどんとファンになっていきました。二人とも赤裸々に想いを話してくれて、心の深い部分を預けてもらえたからこその楽曲になりました。彼らのために描いた言葉やメロディや愛が、彼らを通じてどこまでも届くこ とを願っています。

