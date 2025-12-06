欧州、アジア、アフリカ――大陸の猛者集結のF組を英有力紙が分析！勢力図は？「日本は群を抜いて印象的だった。54−３だ」【北中米W杯】
12月６日未明、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長やアメリカのドナルド・トランプ大統領のスピーチなど、とにかく長い前置きを経て、北中米ワールドカップの抽選会が行なわれた。その結果、日本はF組に入った。オランダ、チュニジア、欧州プレーオフの勝者（ウクライナorポーランドorアルバニアorスウェーデン）と同じ組だ。
悲喜こもごものなか、イギリスの有力紙『The Guardian』が早速、各グループを分析した。
F組に関してはまず、「ロナルド・クーマン監督が率いるオランダは、過去の世代ほどのスターを擁していないかもしれないが、予選を無敗で突破した。予選で8得点を挙げたメンフィス・デパイは、クラブレベルよりも代表チームで常に信頼できる選手に見える」と伝えた上で、構図的にはオレンジ軍団を追う立場にある２か国を次のように説明した。
「日本は８大会連続の出場を果たし、予選ではアジア勢の中で群を抜いて印象的な戦いぶりを見せた。予選全16試合でわずか１敗、得失点は54−３だ。チュニジアは予選を圧倒的な強さで制し、３大会連続の出場を決めた。最大勝点は30のなか28を獲得している。以前ほど堅守一辺倒ではない。予選では実に14人の異なる選手が得点を記録した」
欧州、アジア、アフリカ――各大陸の難敵揃いのグループと言えそうだ。ここに熾烈な欧州プレーオフを勝ち抜いたもう１か国が加わる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はW杯に出ない方がいい！」元大宮の韓国レジェンドが森保Jの“死の組入り”に大はしゃぎ！ 母国の抽選結果は「大当たりだ」
悲喜こもごものなか、イギリスの有力紙『The Guardian』が早速、各グループを分析した。
「日本は８大会連続の出場を果たし、予選ではアジア勢の中で群を抜いて印象的な戦いぶりを見せた。予選全16試合でわずか１敗、得失点は54−３だ。チュニジアは予選を圧倒的な強さで制し、３大会連続の出場を決めた。最大勝点は30のなか28を獲得している。以前ほど堅守一辺倒ではない。予選では実に14人の異なる選手が得点を記録した」
欧州、アジア、アフリカ――各大陸の難敵揃いのグループと言えそうだ。ここに熾烈な欧州プレーオフを勝ち抜いたもう１か国が加わる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はW杯に出ない方がいい！」元大宮の韓国レジェンドが森保Jの“死の組入り”に大はしゃぎ！ 母国の抽選結果は「大当たりだ」