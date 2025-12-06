3つの言葉に共通して入るひらがなは何？ シンプルだけど意外とひっかかる語彙力クイズ。直感でも解けるか、考えて導くか、ぜひ挑戦してみてください。

言葉の中に隠れた法則を見抜くひらがなクイズ！ 共通して入る文字が分かると、一気にすっきりするタイプの問題です。

日常語の中から規則を読み解く、ちょっとした脳トレに最適ですよ。

問題：□に共通するひらがなは？

□□かな
□□こり
み□□
入るひらがな2文字を考えてみましょう。

正解：かた

正解は「かた」でした。

▼解説
3つの言葉に共通して入るのは「かた」。

かたかな（片仮名）
かたこり（肩こり）
みかた（味方）

どれも日常でよく使う言葉ですが、共通部分を抜くと意外と難しく見える問題。

言葉の構造に注目することで、語彙力や推測力が鍛えられます。
