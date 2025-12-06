【ひらがなクイズ】空白に共通して入るのは？ あなたの語彙力を試してみよう
言葉の中に隠れた法則を見抜くひらがなクイズ！ 共通して入る文字が分かると、一気にすっきりするタイプの問題です。
日常語の中から規則を読み解く、ちょっとした脳トレに最適ですよ。
□□こり
み□□
入るひらがな2文字を考えてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に共通して入るのは「かた」。
かたかな（片仮名）
かたこり（肩こり）
みかた（味方）
どれも日常でよく使う言葉ですが、共通部分を抜くと意外と難しく見える問題。
言葉の構造に注目することで、語彙力や推測力が鍛えられます。
(文:All About ニュース編集部)
日常語の中から規則を読み解く、ちょっとした脳トレに最適ですよ。
問題：□に共通するひらがなは？□□かな
□□こり
み□□
入るひらがな2文字を考えてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：かた正解は「かた」でした。
▼解説
3つの言葉に共通して入るのは「かた」。
かたかな（片仮名）
かたこり（肩こり）
みかた（味方）
どれも日常でよく使う言葉ですが、共通部分を抜くと意外と難しく見える問題。
言葉の構造に注目することで、語彙力や推測力が鍛えられます。
(文:All About ニュース編集部)