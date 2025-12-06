「みゆちゃんといるみたい」ばんばんざい・ぎし、“ミニぎしくん”とのお出かけショット！ 「そっくり」
男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんは12月4日、自身のInstagramを更新。息子とのお出かけショットを披露しました。
【写真】ばんばんざい・ぎし、親子でお出かけショット！
「最近そっくりになってきたね」ぎしさんは、0歳長男とのお出かけ親子ショットを2枚投稿。上下デニムのセットアップコーディネートのぎしさんと、ストライプ柄のオーバーオールにブーツを履いた“ミニぎしくん”とのお出かけ親子ショットを披露しています。2枚目の写真では、クマのニット帽をすっぽりとかぶった“ミニぎしくん”がしっかりカメラ目線で、顔立ちもはっきり。つぶらな瞳が印象的です。
この投稿にコメントでは「ミニぎしくん可愛すぎるよォ」「今日も可愛い」「ニット帽似合いすぎ」「帽子かぶってるのかわいい！！！」「パパ、俺はカメラ目線やのに、どこみてんねん」「お目目まんまるくて可愛い」「みにぎし癒されるよーー」「みゆみゆちゃんといるみたい 最近そっくりになってきたね」との声が寄せられています。
「パパ感がすごい」2日の投稿では、ぎしさんも“ミニぎしくん”も赤のトップスにデニムを合わせた親子リンクコーデを披露しています。ぎしさんが“ミニぎしくん”を抱っこして食事をしたりお出かけしたりする様子にファンからは「やっぱ似てるね笑笑笑」「リンクコーデ可愛すぎ」「かっこよ！！！！」「荷物も持って赤ちゃんも抱っこしてパパ感がすごい」「みゆみゆちゃんも赤だったのかな？」と称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)
