¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡ÙLucrea¤é¤¤¤È¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¥É¥¥¡¼¡¦¥à¥é¥µ¥á¡×¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤è¤ê¡ÖLucrea¤é¤¤¤È µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX ¥É¥¥¡¼¡¦¥à¥é¥µ¥á ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥ÄVer.¡×(8,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖLucrea¤é¤¤¤È µ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX ¥É¥¥¡¼¡¦¥à¥é¥µ¥á ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥ÄVer.¡×(8,800±ß)
Lucrea¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÚLucrea¤é¤¤¤È¡Û¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢Âè»°ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤è¤ê¡Ö¥É¥¥¡¼¡¦¥à¥é¥µ¥á¡×¤ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥ÄVer.¡×¡¢¡Ö¥Ë¥ã¥¢¥ó¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥ÄVer.¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼ê¸µ¤ËÂ·¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
