『タイプロ』話題の西山智樹＆前田大輔、TAGRIGHT結成に向けて合宿へ BMSG所属・Aile The Shotaが楽曲制作
8人組グループ・timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔が、新メンバーを探すドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、日本テレビ系『シューイチ』（毎週日曜 前7：30〜前10：25）内で放送中。7日の放送では、グループ結成に向けた合宿が始動する。
【写真】TAGRIGHT結成に向けて…合宿に参加する候補生
『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後、ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。
そんな2人がtimeleszの新メンバーを決めるオーディション企画『タイプロ』で出会い、惜しくも同じ5次審査で落選するも、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がった。
約半年にわたって、50人以上とコンタクトを取った結果、5人の候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）が決まった。7日の放送では、新グループ「TAGRIGHT」結成に向けて、2人主導のもと、この5人とともに実施した合宿の模様が放送される。
今回の合宿に向けて、助っ人としてSKY-HI率いるBMSGに所属するソロアーティスト・Aile The Shota（読み：アイルザショータ）が参加することが決定。前田がMAZZELを生んだオーディション『MISSION×2』を受けたことをきっかけにつながりができたという2人。そんな前田からAile The ShotaへTAGRIGHTの楽曲制作のお願いをしたことを機に、今回の合宿に協力してくれることとなった。
Aile The Shota自身も2021年にデビューしたBE:FIRSTを生んだオーディション『THE FIRST』の最終審査まで進んだ経験をしており、西山と前田の「最後の挑戦」にかける想いやこれまでの道のりに共感。2人はそんなAile The Shotaと共に、楽曲制作を進めていく。
たくさんの挫折をしてきた経験も、“自分のTAG（個性）”だと信じ、“それがRIGHT（正しさ・権利）だと思えるようにしていきたい”という、西山と前田の想いが込められている新グループ「TAGRIGHT」と、Aile The Shotaが紡ぐ歌詞が注目の曲「花言葉」は、あす「シューイチ」で初解禁となる。
合宿では、TAGRIGHTメンバー候補者5人の奮闘にも迫る。カイリ（今井魁里）は、韓国でK-POPアーティストの夢を一度かなえたものの、グループがデビュー後解散。シオン（岸波志音）は、大手芸能事務所に入るもデビュー目前にしてオーディション番組で脱落し、自信を失ってしまった。ジェイは、プロテニスプレーヤーを目指し、15ヶ国以上の海外遠征を経験するも、立ちはだかる世界の壁に何度も阻まれ、夢を断念。セイマ（若松世真）は、これまで50以上のオーディションに挑むも落選を重ね、西山・前田が挑んだタイプロも2次審査で落選。ダイゴ（小林大悟）は、INIを生んだオーディションで最終順位13位と惜しくもデビューを逃し、その後、韓国でアイドルグループのメンバーとして活動するも1年で解散した。
それぞれ重ねてきた挫折のカタチや大きさは違えど、アーティストとしてステージに立ちたいという共通の夢を抱きながら、個性をさらけ出し、合宿を通し自分たちで振り付けた「花言葉」パフォーマンスに期待が高まる。
Huluでは、番組放送終了後、『Hulu完全版』を独占配信。地上波に入りきらなかった西山・前田、そして候補者たちの葛藤や奮闘など、40分以上にわたりたっぷりと届ける。
【コメント全文】
■Aile The Shota
楽曲制作にあたって実際に会って話す中で、2人の“人としての魅力”をたくさん感じてどんどんとファンになっていきました。2人とも赤裸々に想いを話してくれて、心の深い部分を預けてもらえたからこその楽曲になりました。彼らのために描いた言葉やメロディや愛が、彼らを通じてどこまでも届くことを願っています
『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたりカメラが密着したドキュメンタリー。西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、その後、ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。
そんな2人がtimeleszの新メンバーを決めるオーディション企画『タイプロ』で出会い、惜しくも同じ5次審査で落選するも、「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という夢に向かって立ち上がった。
約半年にわたって、50人以上とコンタクトを取った結果、5人の候補者（今井魁里、岸波志音、ジェイ、若松世真、小林大悟）が決まった。7日の放送では、新グループ「TAGRIGHT」結成に向けて、2人主導のもと、この5人とともに実施した合宿の模様が放送される。
今回の合宿に向けて、助っ人としてSKY-HI率いるBMSGに所属するソロアーティスト・Aile The Shota（読み：アイルザショータ）が参加することが決定。前田がMAZZELを生んだオーディション『MISSION×2』を受けたことをきっかけにつながりができたという2人。そんな前田からAile The ShotaへTAGRIGHTの楽曲制作のお願いをしたことを機に、今回の合宿に協力してくれることとなった。
Aile The Shota自身も2021年にデビューしたBE:FIRSTを生んだオーディション『THE FIRST』の最終審査まで進んだ経験をしており、西山と前田の「最後の挑戦」にかける想いやこれまでの道のりに共感。2人はそんなAile The Shotaと共に、楽曲制作を進めていく。
たくさんの挫折をしてきた経験も、“自分のTAG（個性）”だと信じ、“それがRIGHT（正しさ・権利）だと思えるようにしていきたい”という、西山と前田の想いが込められている新グループ「TAGRIGHT」と、Aile The Shotaが紡ぐ歌詞が注目の曲「花言葉」は、あす「シューイチ」で初解禁となる。
合宿では、TAGRIGHTメンバー候補者5人の奮闘にも迫る。カイリ（今井魁里）は、韓国でK-POPアーティストの夢を一度かなえたものの、グループがデビュー後解散。シオン（岸波志音）は、大手芸能事務所に入るもデビュー目前にしてオーディション番組で脱落し、自信を失ってしまった。ジェイは、プロテニスプレーヤーを目指し、15ヶ国以上の海外遠征を経験するも、立ちはだかる世界の壁に何度も阻まれ、夢を断念。セイマ（若松世真）は、これまで50以上のオーディションに挑むも落選を重ね、西山・前田が挑んだタイプロも2次審査で落選。ダイゴ（小林大悟）は、INIを生んだオーディションで最終順位13位と惜しくもデビューを逃し、その後、韓国でアイドルグループのメンバーとして活動するも1年で解散した。
それぞれ重ねてきた挫折のカタチや大きさは違えど、アーティストとしてステージに立ちたいという共通の夢を抱きながら、個性をさらけ出し、合宿を通し自分たちで振り付けた「花言葉」パフォーマンスに期待が高まる。
Huluでは、番組放送終了後、『Hulu完全版』を独占配信。地上波に入りきらなかった西山・前田、そして候補者たちの葛藤や奮闘など、40分以上にわたりたっぷりと届ける。
【コメント全文】
■Aile The Shota
楽曲制作にあたって実際に会って話す中で、2人の“人としての魅力”をたくさん感じてどんどんとファンになっていきました。2人とも赤裸々に想いを話してくれて、心の深い部分を預けてもらえたからこその楽曲になりました。彼らのために描いた言葉やメロディや愛が、彼らを通じてどこまでも届くことを願っています