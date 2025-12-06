シニアの過労者が増えているのはなぜか。『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）を出したジャーナリストの若月澪子さんは「子どもの教育費が、親の老後の負担になっているケースをしばしば耳にする」という――。

■ゴールの見えない教育ローンの返済

今、大学生の二人に一人は、何かしらの借金を背負って大学に進学している。そのうち、学生が背負う借金は「奨学金」、親が背負う借金は「教育ローン」と呼ばれている。こうした子どもの教育費が、親の老後の負担になっているケースをしばしば耳にする。

「長男は中学校から私立に入れました。それも全寮制の中高一貫校に6年間通ったんです。その後、2年浪人して県外の私立大学に進学しましたので、相当お金がかかりました」

こう語るのは東海地方在住のAさん（67歳）。障害者施設の支援員としてフルタイムで働くシニアだ。

Aさんは30歳になる長男のために、今もローンの返済を続けている。借入総額は1600万円。残債は1000万円近くあり、月々の返済額は総額15万円以上になるという。そもそも住宅ローンではなく、教育費だけで1600万円もの借金をしていることに驚かされる。

「最初からこれだけの額を借りたわけではないのです。足りない分を借り入れるうちに、借金が増えていきました。身の丈に合わないことをしたと言われればそれまでですが、妻の希望もあって、小学生の頃からたくさんの習い事をさせてきた。公文(くもん)、書道、プール、ピアノ、空手……。6つ7つの習い事を掛け持ちしていました」

■借入総額や金利の把握はできていない

長年、中小の自動車部品メーカーの技術者として勤めてきたAさんは、丸い眼鏡をかけ優しい目をしている。素朴なエンジニアという印象のシニアだ。

今回の取材で教育ローンについて尋ねた時、Aさんは最初、非常に口が重かった。教育ローンの返済が息子の負担になることだけは避けたいと、気に病んでいる様子だった。

「最初にお金を借りたのは、長男が小学生の頃です。習い事の費用がかさんだため、生活費が不足し、地銀のカードローンを利用するようになった。中学に上がる頃には、教育ローンを利用して、100万〜200万円のまとまった額を借りるようになりました。私は仕事で忙しかったので、家計は妻に任せきりでしたが」

Aさんは借入時期、借入総額、金利などを、今でもはっきりとは把握していないようだった。

「息子が中学に通っていた時は、私立ですから年間100万円以上は払っていたんじゃないかな。寮費なども含めて何だかんだと、当時から年収の半分くらいは学校に持っていかれていた気がします」

■退職金を充てても返済は終わらなかった

現在Aさんは3つの返済を抱えている。日本政策金融公庫の「国の教育ローン」、地元の信用金庫からの教育ローン、さらに小さな借金を一本化してまとめた地方銀行のフリーローンである。

「中学生の頃の長男の同級生の親は、みなさん会社経営者のようなお金に余裕のある人ばかりでした。我が家は裕福ではないですが、勉強する機会は与えてあげたかった。長男の成績はずっと下のほうでしたけど」

Aさんは62歳でそれまで勤めた会社を退職し、退職金1200万円の一部を借金返済に充てた。しかし、返済は終わらなかった。

「教育ローンの返済にここまで長い時間を費やすとは思っていなかった。会社を辞めてからも働かなければならないと思い始めたのは、定年前です」

Aさんにはもう一人息子がいる。知的障害がある次男だ。

「次男は現在28歳ですが、今も2歳児くらいの知能です。18歳までは支援学校に通い、その後は障害者施設に通っています」

Aさんが現在働いているのは、次男が昼間に通所している施設。Aさんが再就職先を探していた時に、次男の施設が支援員を募集していると知った。

「ローン返済のために、長く続けられる仕事がいいというのが頭にありました。70歳を過ぎても働かせてもらえそうだったので、パート従業員としてお世話になることにしたのです」

■月収の半分が借金返済に消えていく

しかし、Aさんが再就職時に驚いたのは非正規の報酬の低さである。

「昔、勤めていた会社で、パートで事務の人を雇っていた時に、時給1500円という設定をしていたら、元請け会社から『時給が高すぎる』って注意されたんです。その時は気が付かなかったのですが、時給1500円って案外、高時給なんですね」

Aさんの現在の時給は1200円（静岡県の最低賃金は2025年3月現在で1034円）、雇用形態はパートで、1年ごとに契約を更新する。

「今の仕事では交通費が出て、社会保険に入れていますし、少しですがボーナスも出ます。それは悪くないのだなと。交通費が出ないところもあると聞きますし」

Aさんのパートの手取りは月17万円ほど。月額18万円の年金を受給しているが、収入の半分が、借金の返済に消えている。

Aさんの勤務時間は朝8時半から17時。まずは出勤するとすぐに、施設のワンボックスカーで利用者の送迎に向かう。通所する障害者は中学生から50代くらいまで、1日あたり5〜6名だ。施設にもどると、食事の世話、散歩の付き添い、レクリエーションの見守りなどをする。

「体は大人でも幼児のような人たちだから、安全面には気を遣います。転ばないように、ケガをしないように、保育園の先生のような仕事ですね。食事の時にテーブルを拭いたり、お茶を入れたり、掃除もします。私は現役時代は家のことも、子どものことも妻に任せっきりだったので、ここに来たばかりの時は戸惑うことが多かったです」

■マニュアルのないケアの職場で困惑

男性社会で生きてきた人が、シニアになってからケア労働に入ると、意外に苦戦することがある。

「『カビ取り剤を持ってきて！』と女性のスタッフに言われた時、私はスプレーのヘッドがついてない、詰め替え用を持って行ったら『これじゃない！』と怒鳴られて。利用目的を説明してくれればいいのに、○○持ってきて！ だけじゃ、わかりませんよ」

まるで定年後に、妻から家事ができないと指摘される夫のようだ。ただ、Aさんにも言い分はある。

「マニュアルがないんですよね。人によってやり方や指示が違うことが多くて困ります。お茶の淹れ方ひとつでも、違うことを言われる。私から見ると、すべて行き当たりばったりというか、統一されておらず無駄も多いんですよ」

Aさんが自動車の部品メーカーに勤めていた時は、親会社から合理的な仕事のやり方を叩き込まれ、徹底的に無駄を省くよう指示されてきた。

「マニュアルがすべてとは言いませんが、そういうのがあると楽だと思うんです。ただし、みなさん時間的な余裕もないし、やり方を変えようとしないですね」

■いったい何歳まで働かなければいけないのか

Aさんのように、よそから参入した人が仕事のやり方に口出しすることは難しい。

「女性の上司に意見を言ったら、一年間口をきいてもらえなかったとか、そういう話は聞きますね。この業界は女性が仕切っているので」

若月澪子『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）

ホワイトカラーやブルーカラーが男性中心社会だとすれば、介護や保育などのケア労働は女性中心社会だ。男性社会がマニュアルを整備し合理性を追求するのに対し、ケア労働は人の機微に寄り添う感情的な世界である。それぞれにメリット、デメリットはあるが、カルチャーの違いがお互いの理解を阻(はば)むこともある。

「この仕事は離職率が非常に高いと感じます。ただ、私のように福祉系の資格を一切持っていない、経験のない人間でも雇ってもらえたので、そこはありがたいですよ」

Aさんは何歳まで働かなければならないのだろう。

「75歳くらいまではフルタイムで働く必要があります。その頃までにローンの返済が終わればいいですが、体が動かなくなったらダメでしょう。その時は自宅や土地を処分するしかない」

■子どもの教育費はまるで「課金ゲーム」

Aさんは今、返済の重さに耐えられなくなっているという。

「他の返済が間に合わず、国の教育ローンは今、利息だけ払っています。支払いが厳しくて、日本政策金融公庫にお願いして、利息だけにしてもらったんです」

Aさんは2年ほど前に不整脈のため心臓の手術をしており、今は体にペースメーカーを入れている。体に不安を抱えながら、借金の返済をしているのだ。

実は長男のためにかかった教育費は、Aさんが返済中のローンだけではない。

「長男本人も日本学生支援機構の奨学金を借りています。金額まで把握してないのですが、毎月払っていると言っていました」

結局、長男の教育費による借金は、利息も含めると2000万円ほどにまで及んでいる。それでもAさんはお金をかけたことを後悔はしていない。

「長男が地元の公立中学校に通っていれば、違う人生になっていたでしょう。そういう意味では中学から私立に通わせて良かったと思っています」

教育費は、将来への投資だ。どこまでお金をかけるかは、家庭の価値観によって異なる。しかし今、教育費は勝負に勝つまで金を投じる「課金ゲーム」「ギャンブル」だと指摘される側面もある。

「いい教育を受けさせたい」という親の切なる願いが、ビジネスのターゲットになっている現実を、冷静に見極める必要があるだろう。この課金ゲームが「無理ゲー」になることもあるのだから。

----------

若月 澪子（わかつき・れいこ）

ジャーナリスト

1975年生まれ。ジャーナリスト。大学卒業後、NHK高知放送局・NHK首都圏放送センターで有期雇用のキャスター、ディレクターとしてローカル放送の番組制作に携わる。結婚退職後に自殺予防団体の電話相談ボランティアを経験。育児のかたわらウェブライターとして借金苦や終活に関する取材・執筆を行う。生涯非正規労働者。ギグワーカーとしていろんな仕事を体験中。著書に『副業おじさん』（朝日新聞出版）。

----------

（ジャーナリスト 若月 澪子）