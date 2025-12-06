「ナイトフラワー」(C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

連続テレビ小説「ばけばけ」で気位の高い武家育ちの女性・タエを演じている北川景子。時代の変化によって没落し、物乞いとなった衝撃的な姿でお茶の間を賑わせた。

第10週での再登場も注目を集める中、同じく母親の"覚悟"を体現した主演作として11月28日から公開されているのが映画「ナイトフラワー」だ。

北川景子がドラッグビジネスに手を染める母親役で熱演を見せる「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

公開前日に行われた舞台挨拶では、主人公・夏希の娘・小春役の渡瀬結美が「初めてお会いした時から本当のママのように接してくれました」と手紙を読む様子に、しみじみと感動する面持ちを浮かべた北川。劇中でも家族への愛情に満ちた母親をナチュラルに表現しているが、その鬼気迫る演技には反響が集まっている。

第2子出産後の本格復帰作「あなたを奪ったその日から」(2025年)では、食品事故によって娘を失ったことをきっかけに狂気に染まっていく母親像を体現したことも記憶に新しい。

「ミッドナイトスワン」(2020年)では母性や母親という題材に焦点を当て、北川とはドラマ「落日」(2023年)でタッグを組んだこともある内田英治監督による「ナイトフラワー」では、生活に困窮し、家族を守るために道を踏み外してしまう母親を演じる。

「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

2人の子どもと共に、借金取りから東京へと逃げてきた夏希(北川)は、明日の食べ物もままならないギリギリの暮らしを送っていた。ある日、夜の街でドラッグ売買の現場を見かけ、闇の世界に足を踏み出すことを決意。ルールを知らない夏希の用心棒を買って出た格闘家の多摩恵(森田望智)とタッグを組み、薬を売り捌いていく。

昼夜問わず働きながら一生懸命に家族を守る夏希は、関西のユーモアある母親。関西出身の北川は、ナチュラルな関西弁を交えながら、子どもたちの姿に明るい笑顔や温かい眼差しを向ける表情一つで愛情深い人物像を表現している。

わがままを言う子どもに対してつい言葉を荒げてしまい泣きながら抱きしめる一幕など、家族を思うゆえに追い込まれていく切迫感や必死に生きようとする泥臭さまで、多彩な表情からは女優としての凄みが感じられる。

「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

また、水商売の店で顔を歪めながら酒を一気に煽る姿やパート先で子どもを中傷する社員に対する激昂、真顔でシーツをたたむラブホ清掃での覇気のなさ、薬を売り捌く気を張った面持ち...など、過酷な環境に精神がすり減っていくその姿には胸が締めつけられる。

「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

そんな夏希を相棒として守る格闘家の多摩恵役を、半年に及ぶトレーニングや7キロもの増量を経て挑んだ森田は、出立ちから説得力を放っており、夏希との間で繰り広げられるシスターフッドの絆は、唯一の希望として作品を照らし出す。

「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

さらに、多摩恵に思いを寄せ気遣う海には役者として躍進が続くSnow Manの佐久間大介、麻薬売買を仕切る元締めのサトウを俳優デビューとは思えないほど雰囲気たっぷりに怪演するSUPER BEAVERのボーカリスト・渋谷龍太など、脇を固めるキャストも豪華で、壮絶な作品の世界観を作り上げている。

自身の親としての経験を投影しながら、壮絶だが切実で愛情深い母親像を様々な作品で作り上げている北川景子。「ナイトフラワー」での鬼気迫る演技からもリアルな思いが感じ取れることだろう。

「ナイトフラワー」 (C) 2025「ナイトフラワー」製作委員会

文＝HOMINIS編集部

映画情報

ナイトフラワー

2025年11月28日より全国公開中

出演：北川景子、森田望智、佐久間大介(Snow Man)、渋谷龍太／渋川清彦、池内博之 ／ 田中麗奈、光石研

配給：松竹

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ