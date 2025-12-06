【装蹄師・西内荘コラム】担当馬2頭のチャンピオンズC…ダブルで来てほしい大久保厩舎の2頭

写真拡大

　今週はやっと冬みたいな気候になってきましたが、まだこの程度なら汗をかかずにすむので、装蹄師にはちょうどいい気温です。

　先週のジャパンCは久しぶりに外国馬が勝利し、カランダガンは本当に強かったですね。担当馬がいなかった私は蚊帳の外でしたが、映像を見るかぎりストライドの大きな走法がディープっぽくも見えて、外国馬ながら応援していました。

　今週のチャンピオンズCはダブルハートボンドとアウトレンジが出走するので、緊張感をもってレースを見ることになります。大久保厩舎の2頭が“ダブル”で来てくれると嬉しいです。

　まずダブルハートボンド。額にダブルのハートがあり、あんなにはっきり綺麗に縦に並んでいる馬を見たのは初めてで、可愛いなと思いながら装蹄していたら、いつの間にかG1に出走するまでになりました。

　前走のレコード決着でも反動は感じられませんし、春先より脚元もしっかりしてきました。若干硬い歩きが特徴ではありますが、むしろダートではこうしたタイプで強い馬をたくさん見てきました。

　中京はコース実績もありますし、装蹄の感触も良かったです。このメンバーでどこまでやれるか楽しみです。

【武豊日記】真の強者は認めなければならない

想定の感触が良いG1出走の2頭

　アウトレンジの前走は馬場や展開が不向きだったようにも思えますし、その後のほうが身体が締まって良い感じに思えます。締まった分なのか、装蹄の感触は前走より良く感じました。今回は変わってくれると思います。

●12月6日（土）
・阪神
2R　アーサーバローズ
10R　ファムエレガンテ
12R　ピエタンッア
　　　ラガークイン

・中京
1R　フーガカンタービレ
6R　エコロスパーダ
　　スマートシーカー
10R　ゼットエール
11R　ユハンヌス

●12月7日（日）
・阪神
2R　タナスーペルノーバ
7R　ペンテリコン
10R　マイネルエニグマ
11R　スマートフォルス

・中京
3R　ポイントネモ
　　アークドール
11R　ダブルハートボンド
　　　アウトレンジ

以上、装蹄から感じた好感触馬です。