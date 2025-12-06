SixTONES（提供写真）

【モデルプレス＝2025/12/06】SixTONESが、大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に「白組」として出場することが発表された。3年ぶり4回目の出場となる。

2020年、デビュー曲「Imitation Rain」がミリオンヒットを記録、その年の紅白で初出場を飾り、これまで３回にわたって紅白のステージを彩ってきたSixTONES が、3年ぶりに紅白歌合戦に出場。来年デビュー6周年を迎えるSixTONES。今回の紅白では、とある場所からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露する。今年の紅白歌合戦のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」 SixTONESのデビューからこれまで、そしてこれからを表現するスペシャルパフォーマンスとなる。（modelpress編集部）

◆SixTONESコメント


SixTONESデビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します。是非、お楽しみください。

