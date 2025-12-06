西武からポスティング申請して今オフのメジャー挑戦を目指している今井達也投手（２７）の移籍先を５日（日本時間６日）、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者が東海岸の３球団が有力だと予想した。

今月８日（同９日）からは米フロリダ州オーランドで編成トップらが集結するウィンターミーティングが行われる。今井も早ければ、同期間中に決着するとされ、同記者は「コールとロドンが開幕に間に合わない見込みのヤンキースや、メッツ、フィリーズが有力だ」と、東海岸にある３球団の名前を挙げた。

今井の４５日間の交渉期限は米東部時間で１１月１９日午前８時（同午後１０時）にスタートし、来年１月２日午後５時（同３日午前７時）までとなっているが、今オフＦＡとなっている先発投手の中でも上位に位置付けられている右腕を巡っては、ヤンキース、パドレスなど１０球団程度が争っているとされる。

また、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（２５）については、同じく「ＥＳＰＮ」のＢ・オニール記者が「村上についての議論は多くの球団でなされている。一方、空振りの多さや不安のある守備には、メジャーで通用するのか懐疑的な意見もある。争奪戦には、規格外のパワーにほれる球団が現れる必要がある」と言及。パッサン記者は、ウィンターミーティング終了後の期間で契約する可能性が高いとした。