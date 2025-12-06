日本テレビ系「シューイチ」（土曜・午前５時５５分。日曜・午前７時半）は６日、サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日（日本時間６日）、ワシントンＤＣ、ジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われ、森保一監督率いる日本代表はＦ組に入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフ（ＰＯ）Ｂの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）と同組となったことを報じた。

開催国とＦＩＦＡランク上位国が名を連ねるポット１からは、同６位のオランダ。０―１で敗れた１０年南ア大会以来の再戦となる。欧州予選では６勝２分けの無敗突破だった。

ポット３はアフリカのチュニジア。Ｗ杯では０２年日韓大会で２―０で勝利して以来の対戦。アフリカ予選は９勝１分け。ポット４からは欧州ＰＯのＢが入った。

番組では抽選会を終えた森保一監督がインタビューに応じ「目標はＷ杯優勝」などのコメントを伝えた。

ＭＣを務めるタレントの中山秀征は、この言葉に「これが言えるという。ここまで来ているというそんな感覚もあるわけですね」と期待した。

続けて前回大会を途中で見るのを辞めたと出演者が今回はずっと見るなどと発言。これに中山は「放送は日本テレビですから、是非見たいです」とＰＲした。今大会は地上波でＮＨＫ、日テレ、フジテレビで放送する。