来年6月に開幕するW杯北中米大会の組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）に米ワシントンで行われた。FWエムバペ（Rマドリード）らを擁し、2大会ぶり3度目の優勝を狙うFIFAランク3位のフランスは、I組で同19位セネガル、大陸間プレーオフ2（イラク、ボリビア、スリナム）の勝者、同29位ノルウェーとの対戦が決まった。

セネガルは02年日韓大会の開幕戦でフランスを破った勢いでベスト8入りし、前回22年カタール大会でもFWマネを負傷で欠きながらベスト16。今回もアフリカ予選を無敗で勝ち上がった。また、ノルウェーには怪物FWハーランド（マンチェスターC）らタレントがそろっており、抽選後からI組は“死の組”と指摘されている。

W杯を最後に退任の意向を示しているフランスのデシャン監督も、組み合わせ結果には厳しい表情。「非常に厳しいグループであることは分かっている。全く気が抜けない」と全試合で最高のプレーが求められると強調した。

＜26年W杯北中米大会1次リーグ＞

【A組】メキシコ、南アフリカ、韓国、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）

【B組】カナダ、欧州プレーオフA（イタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）、カタール、スイス

【C組】ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド

【D組】アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフC（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）

【E組】ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル

【F組】オランダ、日本、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）、チュニジア

【G組】ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド

【H組】スペイン、カボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ

【I組】フランス、セネガル、大陸間プレーオフ2（イラク、ボリビア、スリナム）、ノルウェー

【J組】アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン

【K組】ポルトガル、大陸間プレーオフ1（コンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカ）、ウズベキスタン、コロンビア

【L組】イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ