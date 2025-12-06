今日6日(土)は関東から九州、沖縄は広く晴れそうです。ただ、東北北部の日本海側は急な雨や雷雨に注意が必要です。昨日5日(金)までの強烈な寒波はようやく抜け、北陸と東北、北海道は気温が大幅に上がりそうです。

6日は東北北部や北海道の一部で大気が不安定

今日6日(土)は、日本付近は西から高気圧に覆われるでしょう。



沖縄はおおむね晴れますが、先島諸島や大東島など所々でにわか雨がありそうです。





九州、中国四国地方や近畿、東海は、穏やかに晴れるでしょう。ただ、空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分お気をつけください。北陸は天気が回復し、日差しにホッとできそうです。関東甲信は晴れる所が多くなりますが、午後は沿岸部ほど雲が多くなり、夜は一部でにわか雨があるかもしれません。東北は南部では日中は晴れるでしょう。東北北部は日本海側ほど雲が多く、所々で雨雲がかかりそうです。カミナリを伴ってザっと強く降ることもあるでしょう。急に強まる雨や落雷、竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。また、夜は標高の高い所では雪に変わるでしょう。北海道は太平洋側は日差しが届きそうです。日本海側は雲が広がりやすく、夜は日本海側を中心に所々でにわか雪やにわか雨があるでしょう。また、局地的にカミナリが鳴ることもありそうです。

気温アップで北日本は11月上旬並みの所も

今日6日(土)の最高気温は、平年並みか平年より高いでしょう。



しばらく居座り続けた強い寒気がようやく抜けて、北日本では、昨日5日(金)より大幅に上がる見込みです。

札幌の8時の気温は1.1℃で、昨日の同じ時間と比べて3℃以上高く、気温が順調に上がっています。今日6日(土)の北海道と東北は昨日より5℃前後高くなる所が多く、11月下旬並みの所もありそうです。



北陸も気温が急上昇。新潟と金沢は昨日より7℃くらい高く、この時期らしい陽気に戻るでしょう。久しぶりに昼間は日差しの温もりを感じられそうです。また、今夜にかけて南風が続き、気温の下がり方は緩やかでしょう。



関東から九州は、昨日と同じくらいか高く、師走らしい寒さが続くでしょう。

風邪など引かないように、暖かくしてお過ごしください。



沖縄は23℃と平年並みで過ごしやすいでしょう。