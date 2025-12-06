６人組グループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に、３年ぶりに白組で出場することを６日、同局が発表した。２０２２年以来４回目になる。

同日はロックフェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ２５／２６」（千葉・幕張メッセ）に午後４時５０分から出演するため、生中継でスペシャルメドレーを披露する。ＮＨＫによると、中継先は「とある場所から」となり、デビューからのＳｉｘＴＯＮＥＳの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーになるという。メンバーは「デビュー６周年を記念して、６周年メドレーを披露します。是非、お楽しみください」とコメントした。

来年は１月７日から半年間かけて全国ツアー「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ」 （福岡・マリンメッセ福岡Ａ館ほか１１都市５０公演）を行い、同２１日に初のベストアルバム「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ―Ｂｅｓｔ Ｔｒａｃｋｓ―」をリリースする予定。紅白出場で、大きな弾みをつけるつもりだ。

２０１５年の大みそかに「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＪＡＰＡＮ」に出演した「ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ」は、同所から紅白に中継出演している。

【紅白出場歴】

２０年「Ｉｍｉｔａｔｉｏｎ Ｒａｉｎ」

２１年「マスカラ」

２２年「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！」