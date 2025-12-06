大分駅近くがラーメン激戦区に

大分駅から徒歩5分の場所にある末広町。最近、この一帯に個性豊かなラーメン店が集まり、新たなラーメンスポットとして注目を集めています。3軒のラーメン店が至近距離に並ぶという驚きの状況で、ラーメン好きにはたまらない一角となっています。

「覚悟の一杯」で二郎系を味わう

麺処 覚悟の一杯

最初に訪れたのは2025年10月にオープンしたばかりの「麺処 覚悟の一杯」。なんと汁なし二郎の専門店だそうです。

ボリューム満点！汁なしラーメン

注文したラーメンが運ばれてくると、その迫力に思わず「うわあ」と声が出てしまいます。たっぷりの野菜、ジューシーなチャーシュー、香りの良い背脂がたまらない組み合わせです。全体をよく混ぜると、いい香りが立ち上ります。口にすると、ブラックペッパーのアクセントが効いた濃厚な味わい！麺は中太でうねりがあるタイプを使用しており、スープとよく絡みます。

聞くと「チャーシューにこだわっている」とのこと。店内で丁寧に肉を巻き2時間かけて煮込んでいて、柔らかく、味がしっかりと染み込んだ絶品です。

卵黄かけ放題がうれしい！ラーメン・スペシャル

好みに合わせて韓国のりや天かすを無料でトッピングすることもできます。さらにがっつり食べたい方には、ベースのラーメンにチャーシュー1枚とフライドオニオンが追加されたスペシャルラーメンもおすすめ。スペシャルを注文すると卵黄かけ放題という嬉しいサービスもついてきます。

フレンチとラーメンの融合「サーモンnoodle大分3.0」

サーモンnoodle大分3.0

続いて訪れたのは「覚悟の一杯」から徒歩10秒という距離にある「サーモンnoodle大分3.0」。こちらのお店では、新感覚のフレンチラーメンが楽しめます。

まるで芸術！白サーモン

注文したのは「白サーモン」。黒い器に盛られた白いスープが美しく、まるで芸術作品のよう。サーモンの旨みと魚介のコクが絶妙に混ざり合い、豆乳が加えられたスープはとてもまろやかです。「サーモンは頭から骨、皮まで全てを使ってスープを取っています。」と店主が説明してくれました。

ぜひサーモン飯をセットにして

麺も特徴的で、モチッとした食感があります。小麦粉にパスタにも使われるセモリナ粉が配合されており、よりパスタに近い食感が楽しめます。

トッピングも絶品で、サーモンのフリットにはランプフィッシュの卵が載せられています。チャーシューも通常のラーメン店とは一線を画し、薄切りで大きく、柔らかい食感。他にもバケットやごぼうのフリット、バルサミコソースなど、まさにフレンチの世界観を楽しめます。

さらにセットでミニサーモン飯をつけることもでき、余ったスープにご飯をかけてリゾット風に楽しむこともできます。このお店のおかげで「ラーメンの世界が広がった」と感じずにはいられません。

二郎系らしさ全開「俺の人生ふるすいんぐ」

俺の人生ふるすいんぐ大分末広店

最後に訪れたのは「サーモンnoodle3.0」の目の前にある「俺の人生ふるすいんぐ大分末広店」。2025年9月にオープンしたこちらのお店は福岡と長崎にも店舗を構える二郎系ラーメンの3号店です。

二郎系らしさ全開！汁なしラーメン

人気メニューは「汁なしラーメン」。たっぷりの野菜、にんにく、豚油、チャーシューが乗ったボリューム満点の二郎系ラーメンです。そして、これからの寒い時期におすすめなのがスープのあるスタンダード二郎系「ラーメン」で、肉厚チャーシューにたっぷりの野菜とにんにくが食欲をそそります。

寒い季節はこちらもおすすめ！ラーメン

店内の張り紙には「ご飯の持ち込みOK」との案内が。店側では準備できないため、ご飯を食べたい方は持参OKというユニークなサービスです。学生さんを中心に何人かがご飯を持参し、スープまで完食する猛者もいるとのことです。

興味深いことに、これら3店舗がこんなに近い場所にある理由を聞くと「偶然」という答えが返ってきました。しかし各店主たちは「ラーメンストリート」として一帯が盛り上がることを密かに望んでいるようです。

皆さんもぜひ、それぞれ違ったラーメンを味わいに末広町を訪れてみてはいかがでしょうか？新しいラーメン体験が、きっとあなたを待っています。