SNS上で反論が相次いだ“家事・育児時間の男女差”の調査結果。その実態を「みらい子育て全国ネットワーク」代表・天野妙氏が分析する。

家事・育児時間の男女差が縮小も…実態は？

東京都の「男性の家事・育児実態調査」では、家事・育児等にかける1日の平均時間は男性が3時間29分、女性が7時間48分で、その差は4時間19分という結果となった。男女間の差は前回の調査より67分縮まったが、この調査結果についてSNS上では反論や疑問の嵐が吹き荒れている。

「男性の方は家事育児時間が増えていない」「イクメン言われてたり、俺はしてる！って言う人多いのにどういうこと??」「女性の家事育児時間は、いまだに男性の2倍以上」「女性が便利な家電や家事代行サービスで時短の工夫をしただけでは？」（SNS上の声）

今回この調査結果の分析を担当した、子育て政策の提言を行う市民団体の代表の天野妙氏は次のように語る。

「客観的事実としては縮まっているが、男性の（家事・育児時間の）方が大幅に増えたわけではなく、女性の（家事・育児時間の）量が減っていることが特徴。本当は男性（の家事・育児時間）が増え女性（の家事・育児時間）が減りバランスが取れてきたと思いたいが、実際は男性の方も28分減っていて、女性の方も1時間35分減っている」（「みらい子育て全国ネットワーク」代表・天野妙氏、以下同）

実は男性の家事育児時間は増えているのではなく減り、女性の家事育児時間がそれ以上に減っていることで、男女差が縮まっていたのである。

「女性の正社員化や就業率が上がったり、年収も上がったりして働く時間も増えてきた背景から、家事のアウトソーシング、育児のアウトソーシング、待機児童も減ってきているが、保育の部分などが全体として、女性の家事育児時間の縮小に寄与していると思う」

「疲労」の男女差から見えることとは？

東京都の「普段の生活の中でどのようなことで身体的な疲労を感じるか？」という調査では、男女ともに「睡眠不足」が1位となった。しかし男性の2位は「仕事」、3位は「運動不足」と“個人的な疲労”となった一方で、女性の2位は「育児」、3位は「家事」と家庭内での疲労という結果となっている。

また「普段の生活の中でどのようなことで精神的な疲労を感じるか？」という調査では、男性の1位は「仕事」、2位は「職場の人間関係」、3位は「育児・子ども」、女性の1位は「育児・子ども」、2位は「経済的不安」、3位は「夫婦関係」ということがわかった。

この結果に対し、ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサー（MC）を務める、タレントの関根麻里は「女性は全体像が見えている。男性は自分と向き合って答えた感じなのかな。夫婦関係は男性の方があまり気にならず女性の方がランキング上位にある」と“見ている視点”の違いについて述べた。

男女別1日の平均自由時間の調査では、平日、男性は平均136分、女性は平均109分とさほど大きな差はない。一方で土日、男性は平均228分、女性は平均138分と90分差があることもわかった。

この結果に関根は「自由時間とは」と疑問を呈し、「土日は子どもが起きていたら無理。ある程度大きくなり習い事をしている時間や、友達と遊んでいる時間だと自由時間になるが、小さいうちは無理だ」と語った。

また森川夕貴キャスターは「昼寝など寝てほしいときに子どもが寝てくれないため、唯一の自由時間は通勤時間だ。電車の中で本を読んだり好きな音楽聞いたり…これが私の自由時間」と、自身のリアルな自由時間について明かした。

都の調査から見える夫婦間の課題

東京都の調査に関わった天野氏は以下のように分析する。

「（身体的・精神的疲労について）性別役割分業が表出していると思う。男性は仕事中心だし、女性は家庭的な悩みが中心。家庭的なところにも目を向ける男性が増えてきているからこそ、気になっているという結果になっているのだろう。夫婦で話し合うことで疲労感を和らげることができると思うため、夫婦のコミュニケーションが起因しているのだろう」（天野妙氏、以下同）

「（自由時間の男女差について）平日は男女ともに自由時間が短いが、土日は『なんで男はこんなに自由なの』『なんでこんなに自由な時間増えとんねん』という感じがある。土日の家事育児労働、ケア労働を女性が担っているがゆえに、このような数値の差になっているのであろう。男性側が平日できない分、土日に家事育児を参画しているとこういう結果にはならないと思うため、そういったものが表出している結果なのかなと思う」

また天野氏は男女の「リアル家事分担」について、以下のように見解を示す。

「真面目な男女ほど完璧にやろうとしすぎ。夫婦で妥協点を共有しあい、合格点を高く設定しすぎない。私は家事・育児・仕事を30点ずつ、合計90点なら十分かなと妥協点を下げている」

子育て世代の男性に「自分自身の悩み」を聞いた調査では、「家事・育児の時間が取れない」が31.6％と、最も多い回答となっている。

この結果に関根は以下のように思いを述べた。

「（社会全体で家事や育児の）題材が増えていき、そういう話題がもっと自然と出るようになれば、『みんなやって当たり前』『みんなでやろうよ』となるかも。どんどんお互いやっていこう、話していこうという雰囲気になれば良いと思う」（関根麻里）

（『わたしとニュース』より）