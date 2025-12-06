今週の【上場来高値銘柄】ダスキン、丸紅、三菱ＵＦＪなど97銘柄
今週の日経平均株価は、米ハイテク株高を受けAI・半導体関連株が買われ、前週末比237円高の5万0491円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は97社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、モルガン・スタンレーMUFG証券が投資判断を格上げしたダスキン <4665> [東証Ｐ]、製薬業界向けＭＥＳを提供するタイの企業に出資すると発表したビジネスエンジニアリング <4828> [東証Ｐ]、みずほ証券が目標株価を引き上げた双日 <2768> [東証Ｐ]、丸紅 <8002> [東証Ｐ]、三井物産 <8031> [東証Ｐ]、日銀総裁発言で12月利上げシナリオが意識された三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、伊藤忠・邦ガスと合成メタン製造に向け共同開発契約締結した大阪ガス <9532> [東証Ｐ]など。また、大成建設 <1801> [東証Ｐ]、ブリヂストン <5108> [東証Ｐ]など70社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 14銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1762> 高松グループ [東証Ｐ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<6379> レイズネク [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 10銘柄
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4403> 日油 [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
<9845> パーカー [東証Ｓ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 3銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 2銘柄
<5802> 住友電 [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 6銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6144> 西部電機 [東証Ｓ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6432> 竹内製作所 [東証Ｐ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 5銘柄
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 3銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6455> モリタＨＤ [東証Ｐ]
<7202> いすゞ [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<9028> ゼロ [東証Ｓ]
<9059> カンダ [東証Ｓ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9367> 大東港運 [東証Ｓ]
● 情報・通信業―――――――― 6銘柄
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3968> セグエＧ [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<4832> ＪＦＥシステ [東証Ｓ]
<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]
<9799> 旭情報 [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 14銘柄
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8058> 三菱商 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 1銘柄
<3197> すかいらーく [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 15銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8359> 八十二 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 2銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 1銘柄
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 1銘柄
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<4665> ダスキン [東証Ｐ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
株探ニュース