広島テレビでは、交通事故に巻き込まれ身体の自由を奪われた女性の取材を、長年続けています。車いす生活となっておよそ９年。『自分の足で歩く』という夢に向かって、大きな一歩を踏み出しました。

広島県三次市から広島市まで車でおよそ９０分。１人の女性が到着しました。車の屋根に取り付けた収納ボックスから降りてきた車いすに、運転席から自力で乗り移ります。社会福祉関係者らが集まる講演会に、講師として招かれた中野由佳さんは、ある決意を持ってやってきました。

中野さんは、幼い頃からおしゃれが大好きで、２０代で夢だったネイルの世界に飛び込みました。コンテストでは、全国１０位に輝くなど、順風満帆な毎日でした。それが、一変したのです。

２０１６年３月１６日。２台の車が衝突事故を起こし、そのうち１台が、信号待ちをしていた中野さんに突っ込みました。頸髄が激しく傷つき、身体の自由を奪われました。首から下が動きません。



■ネイリスト 中野由佳さん

「なんであの時、お医者さんって首の骨にボルトを入れて、私の命を救ったのかなって思って。」

しかし、どん底に立たされながらも、あきらめませんでした。家族や仲間に支えられ、『自分の足で歩くこと』と『仕事復帰』を目標に、リハビリに励みました。その後、結婚・出産を経て、現在は１児の母です。

講演会の日。会場では、入念なリハーサルが行われていました。



■広島県社会福祉協議会 豊永真智さん

「中野さんが横を向いて、私が（歩行器を）横向きにすることもできますが。」

■ネイリスト 中野由佳さん

「大丈夫です。皆さんを見ながら立ち上がりたいので。」

中野さんの大きな挑戦は、この講演を終えて退場するときに、自分の足で歩いてみるというものです。



■ネイリスト 中野由佳さん

「初めて。ただただ、挑戦してみようと思ったからです。」

中野さんには、伝えたいことがありました。



■ネイリスト 中野由佳さん

「自分が挑戦することを色んな人に見てもらって、 見た人が自分も頑張ろうって、ちょっとでも思ってくれたら、私の生きる意味なんだと思っていて。」

直前まで舞台袖で最終確認。そして、出番が来ました。テーマは「自分らしく生きる」です。これまでの思いや、経験をひとつひとつ伝えました。



■ネイリスト 中野由佳さん

「生きるって、結果や記録やそういうことよりも、その時間を誰かと分かち合えることなんだって。」

障害があっても、夢をかなえてきました。次の夢は「息子と手をつないで歩くこと」です。生きる意味が、愛する人のために変わりました。



■ネイリスト 中野由佳さん

「今日、この講演で挑戦したいことがあります。それは、歩いて退場することです。歩行器で歩けるようになった今の私を、応援していただけると嬉しいです。」

息子の大好きな曲も後押しします。力を振り絞って、１歩１歩、あゆみます。



■ネイリスト 中野由佳さん

「歩けた！足ブルブルしてどうしようかと思ったけど、成功した…！！」

成し遂げた大きな挑戦。夢にまた一歩近づきました。中野さんの歩みは、これからも続いていきます。



■ネイリスト 中野由佳さん

「始まるより、今の方がすごくドキドキしています。 みんなの雰囲気が、嬉しくて温かくて。そんな場所で歩けたことが、私はすごく嬉しくて。最高の１日になりました。楽しい思い出を積み重ねて、いつか歩けるようになるぞ！」

