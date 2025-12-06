NHKは6日、SixTONESが大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出場することを正式発表した。2022年以来、3年ぶり4回目。白組歌手として選出された。

紅白公式サイトで「第76回NHK紅白歌合戦に、白組歌手として、SixTONESの出場が決定しました。2020年、デビュー曲『Imitation Rain』がミリオンヒットを記録、その年の紅白で初出場を飾り、これまで3回にわたって紅白のステージを彩ってきたSixTONESが、3年ぶりに紅白歌合戦に出場します。来年デビュー6周年を迎えるSixTONES。今回の紅白では、とある場所からの生中継で、デビューからのSixTONESの歴史を感じられるようなスペシャルメドレーを披露します。今年の紅白歌合戦のテーマは『つなぐ、つながる、大みそか。』 SixTONESのデビューからこれまで、そしてこれからを表現するスペシャルパフォーマンス！皆さんとつながる瞬間にぜひご期待ください！」と発表した。

SixTONESは公式サイトを通じて「SixTONESデビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します。是非、お楽しみください」と意気込みを語った。

大みそかの当日に千葉・幕張メッセで行われる音楽祭「COUNTDOWN JAPAN」に午後4時50分から出演するため、午後7時20分から生放送の紅白歌合戦には「時間的に難しいのでは」との見方が広がっていたが、本紙の取材では、関係者が調整に調整を重ね、厳しいスケジュールをクリアして奇跡を願うファンの期待に“逆転”で応えた格好だ。「某所」からの生中継になる。

先月14日の出場歌手発表では、STARTO ENTERTAINMENT勢ではKing ＆ Princeの1組のみが白組出場としてリストに入り、旧ジャニーズ事務所の性加害問題の影響で2年連続出場なしとなっていた、STARTO勢が3年ぶりに復活出場することが話題になっていた。